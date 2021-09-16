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"Україна має талант": стала відома дата прем'єри культового шоу

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Четвер 16 вересня 2021 10:20
"Україна має талант": стала відома дата прем'єри культового шоу Названа дата прем'єри "Україна має талант" (фото: instagram.com/ukrainegottalent)
Автор: Дмитрий Войналович

Уже скоро глядачі матимуть змогу побачити перший випуск 10 сезону культового талант-шоу "Україна має талант".

Коли і де дивитися, хто буде в журі ювілейного сезону проєкту - читайте в нашому матеріалі далі.

Коли покажуть "Україна має талант"

Як стало відомо 16 вересня, перший випуск шоу "Україна має талант" глядачі СТБ зможуть побачити вже 23 жовтня.

Організатори обіцяють, що це буде "особливий та інноваційний сезон проєкту".

"На сцену шоу вийдуть українці, яким аплодує весь світ, а глядачі побачать неймовірні, часом приголомшливі таланти, тріумфальні повернення улюблених героїв і нові імена, а також унікальні номери, у яких використано новітні технології", - кажуть організатори.


Хто буде в журі "Україна має талант"

Найкращий талант України цієї осені обиратиме зіркове журі, до якого увійшли Ксенія Мішина, Сергій Притула та Євген Кот. Крім того, будуть і запрошені судді.

Ведучий нового сезону "Україна має талант" - Григорій Решетник. А про все, що відбувається за лаштунками телекастингів, розкаже та покаже ведуча диджитального бекстейдж-шоу Jerry Heil.

Нагадаємо, нещодавно організатори "Маски" показали найважчого учасника шоу.

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