Ведучий "плюсів" поділився враженнями від мандрів Україною і розчулив історією про донечку

Зірковий ведучий 1+1 Святослав Гринчук днями повернувся з туру, присвяченому 30-й річниці Незалежності України. У подорожі він провів наживо шість випусків ТСН.
Тепер Святослав ділиться своїми враженнями від поїздки містами нашої країни.
Виснажений, але щасливий, крім роботи ведучий встиг багато чого цікавого подивитись. У Черкасах завітав на справжнє весілля, у Кропивницькому зустрів здоровенного ірландського вовкулаку на ім’я Фунтік. У Миколаєві прогулявся найдовшою пішохідною вулицею міста - Соборною. У Херсоні вперше став на дошку сап, а в Одесі отримав у подарунок справжню фуражку капітану корабля.
Святослав Гринчук (фото: прес-служба 1+1)
Де б Гринчук не був, до місця, де розташовувалась виїзна студія, приходила величезна кількість людей: всі хотіли особисто познайомитись з привітним ведучим та зробити з ним селфі. Черга з прихильників до Гринчука стояла ще майже годину.
Тільки під час випуску з Каланчаку, що на межі з Кримом, було безлюдно. Але Святослав наголосив - впевнений, одного дня проведе прямий ефір і з півострова та розпочне зі слів "Крим - це Україна!".
"Я гуляв з гігантським песиком, куштував смачні кавуни і кукурудзу на пляжі, варив плов, плів маскувальні сітки, катався на катамаранах і катерах та займався йогою, падав із дошки у Дніпро і навіть на справжнє весілля завітав. Я неймовірно радий, що ці спогади залишаться зі мною назавжди", - поділився враженнями Святослав.
До речі, коли ведучий повернувся з відрядження, його маленька донечка Дзвінка дуже зраділа, коли побачила на татові подарунок - фуражку як у справжнього моряка. Але й засмутилась, коли з’ясувала, що батько повернувся додому без того великого пса із Кропивницького.
Святослав Гринчук (фото: прес-служба 1+1)
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