Влад Яма ліг під ніж хірурга після травми на "Танцях з зірками" (фото)

У чвертьфіналі шоу "Танці з зірками" суддя Влад Яма травмував палець на лівій руці. Сталося це під час номеру з учасницею проєкту та українською співачкою Юлією Саніною. Танцюрист довгий час був упевнений, що у нього налагодиться стан. Перелом на знімку не виявили, тому якийсь час артист чекав, поки рука одужає. За даними проведення МРТ стало зрозуміло, що в артиста розрив зв'язок і йому терміново необхідна операція. Про це Влад Яма розповів у своїх Instagram-stories.

Майже тиждень тому суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма отримав травму під час виступу з півфіналісткою Юлією Саніною та Дмитром Жуком. Тріо показало стильний ф'южн зі складною підтримкою, під час якої хореограф і пошкодив руку. Його терміново госпіталізували з 12-го прямого ефіру і зробили рентген. На щастя, перелому не було, тому Яма зміг повернутися до повноцінного життя і навіть займався в спортзалі.

Попри повернення до звичайного життя танцюриста продовжував турбувати біль, хоча він зменшувався, тож Яма вирішив пройти інші обстеження. МРТ кінцівки показало, що хірургічного втручання не уникнути.

"Загалом, останні два дні рука стала менше боліти. І мені здалося, що все обійдеться. Але МРТ показало зворотне. Все-таки розрив. Чекає операція", – написав танцюрист.

Хореограф зробив фотографію в одноразовому медичному халаті та шапці для пацієнтів. Судячи з усього, кадр був зроблений безпосередньо перед операцією. Через якийсь час хореограф знову став публікувати фотографії та історії в мережі, що говорить про те, що зірка все ж не пропустить новий ефір і з'явиться в прямому ефірі за суддівським столом вже в неділю, 22 листопада. Поки ніяких деталей про стан свого здоров'я Влад Яма не розкриває.

Влад Яма переніс операцію після травми на Танцях з зірками (фото: Instagram.com/vladyama_official)

Нагадаємо, Влад Яма зробив визнання про шлюб і популярність. Хореограф зізнався, що довго залицявся і домагався прихильності красуні-брюнетки, поки вона не відповіла йому взаємністю.

Раніше Влад Яма зізнався, яка частина тіла йому заважала займатися бігом.