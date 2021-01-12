Володимир Остапчук розповів про складний період в житті: ти постійно не такий

Володимир Остапчук народився в Умані. Після школи отримав диплом лінгвіста та став викладати англійську мову. Однак, пропрацювавши рік, зрозумів, що це не його, що хоче бути на сцені.

У той же час його мама - Інна Володимирівна - бачила, що син був нещасливим. Тому, коли вже одружений Володимир одного разу наважився з родиною переїхати в Київ, підтримала його.

Але в столиці ніхто не очікував майбутню ТБ-зірку з розпростертими обіймами. Протягом п'яти років він пробивався на екран, постійно ходив по кастингах, але всюди чув відмови.

"Ти постійно не такий, у тебе завжди щось не так. Ти молодий, дуже активний, не так використовуєш голос. Та я пам’ятав слова мами: "Люби себе таким, яким ти є. Якщо ти розумієш та приймаєш себе, то й інші будуть". Це дуже хороший урок", - згадує Остапчук в інтерв'ю програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Крок за кроком він ішов до своєї мети – стати популярним телеведучим. Навчався в школі дикторів, працював на радіо, дублював фільми. Саме тоді знадобилась ще одна мамина порада.

"Я йому завжди казала, що камера не пробачає нещирості. Якщо людина відкрита, то це завжди плюс у роботі та кар’єрі. Потрібно бути собою, тоді люди повірять у твої слова та почуття", - каже Інна Володимирівна.

Так Володимир і потрапив на телеекран: спочатку ведучим автомобільного каналу, потім - програми "Ранок з Україною", а потім було "Євробачення". І зараз він - один з найпопулярніших і високооплачуваних ведучих країни.

Нагадаємо, що вже 16 січня на каналі "Україна" стартує грандіозне шоу "Маска". Володимир буде вести цей проєкт і здивує не менш самих зірок, які будуть ховатися під неймовірними костюмами-масками.

Раніше дружина Остапчука похвалилася осиною талією і вперше відверто розповіла про себе.