Спливли перші деталі нового сезону гучного шоу "Маска"

"Другий сезон "Маски" з нетерпінням чекають не тільки наші глядачі, а й ми - творці проекту. Продовження подібних успішних шоу - це завжди виклик, з яким ми, я впевнений в цьому, успішно впораємося", - кажуть організатори.

Володимир Остапчук буде ведучим шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")

У новому сезоні глядачі познайомляться з двадцяткою абсолютно нових героїв. Один з них буде зроблений за мотивами ескізу малюнка маленького телеглядача.

Навесні канал "Україна" оголосив про конкурс ідей, в якому кожен міг запропонувати свої варіанти фантастичних образів і надіслати творцям проекту малюнки костюмів. Організатори отримали понад 1000 оригінальних ідей, одна з яких стане персонажем шоу "Маска".

Над сценічними номерами будуть продовжувати працювати відразу 4 топових українських режисера-постановника - Костянтин Томільченко, Олександр Братковський, Ярослав Губський і Сергій Гуман, які вже розробляють найбільш вражаючі і захоплюючі постановки.

Музичний продюсер проекту Сергій Грачов разом із зірками підбирає пісні для другого сезону.

Незмінним залишається і ведучий шоу Володимир Остапчук.

"Коли буде другий сезон "Маски"?"- одне з найпопулярніших питань в моєму Instagram. Мені й самому не терпиться познайомитися з новими учасниками і знову включитися в цю неймовірну гру. Я знаю, що всі чекають від мене нових образів, і це залишається інтригою навіть для мене. Причому продюсери запитують: "Вова, а ти точно готовий?" Щось мені підказує, що це буде дуже несподівано і не менш яскраво, ніж у першому сезоні гіпершоу", - говорить Остапчук.

Злата Огнєвіч виграла перший сезон шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")

А от чи будуть зміни у складі зіркових детективів і художників по костюмах - поки тримають у таємниці. Але вже зараз глядачів познайомили з першою маскою другого сезону - цей образ дуже несподіваний і оригінальний.

Перший герой шоу "Маска" - Скандал (фото: instagram.com/maskaukrainetv)

Нагадаємо, раніше в ефірі спецвипуску проекту "Маска", в якому творці розкривали таємниці шоу, з'явився ще один зірковий учасник нового сезону. У нього ще немає костюма і навіть імені, тому поки організатори назвали його Фаворитом.