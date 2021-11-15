Юний і життєрадісний герой "Маски" показав секретне відео з закулісся шоу

Як детективи розсекречували героя

Першим на сцену вийшло життєрадісне Совеня з піснею "День народження" легендарної групи ВВ. Але перед тим, як виконати відомий хіт, учасник поділився новою порцією фактів про себе.

Наймиліший герой "Маски" (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

"Я ненавиджу ранки, просто терпіти їх не можу і це не дивно, адже я Совеня. Хоча і не дуже типове. Адже на відміну від більшості сов не полюю на мишей, бо переконаний - жодна сова в світі не має права забирати чиєсь життя. Це такі елементарні речі, які всім мають пояснювати батьки з самого дитинства. Моїх батьків часто не було в гніздечку, тому що мати привчала лісних тварин до найважливішого з мистецтв, а тато малював прямі лінії та не дуже. Але вони змогли виховати в мені справжню любов до родини, тож я обов’язково буду зразковим татом для своїх майбутніх пташенят", - повідомило Совеня в підказках шоу.



Така розповідь героя в черговий раз наштовхнула зіркових детективів на думку про те, що під маскою ховається лідер групи "ТіК" Віктор Бронюк, адже минулого разу Совеня співало його голосом.

Однак, почувши кілька рядків нової пісні, зіркові експерти зрозуміли - під маскою сидить людина, яка вміє спритно імітувати голоси.

В кінці випуску в номінантах на розкриття опинилися Горила і Совеня.

І хоча зіркові детективи вже не мали права голосувати, попросили глядачів підтримати Горилу. Так, глядачі дізналися, що під життєрадісною маскою переховувався лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець. А експерти просто не повірили своїм очам.

Сергій Танчинець (фото: прес-служба каналу "Україна")

"Як? На будь-кого міг подумати, що там Сергій Танчинець, але тільки не Совеня! Вперше мені приємно, що не тільки я не вгадав! А тобі, Сергій, величезне спасибі за такий сюрприз!" - сказав Олег Винник.

Кожному детективу хотілося почути, яке воно бути в такому костюмі і чому артист не вилізе з дупла.

"Я намагався якнайкраще приховати свій голос і заплутати вас. Костюм цікавий і відчуваю себе в ньому, як в дуплі (сміється). Чув, що ви мріяли побачити Совеня без дупла, однак це цілісний образ і за задумом я повинен був перебувати тут до кінця", - розповів Сергій в ефірі каналу "Україна".

Сергій Танчинець (фото: прес-служба каналу "Україна")

До речі, пізніше артист в Instagram своєї групи поділився ексклюзивним відео з закулісся секретного шоу.

На відео видно, що учасник має власну кімнату і до неї мають дозвіл входити лише обрані люди. У коридорах артист переміщується лише у чорному худі та з маскою на обличчі, щоб зберігати таємницю. За ім’ям ніхто не звертається, лише за назвою персонажа. Герої спілкуються у кімнатах лише пошепки.

Сергій Танчинець на шоу "Маска" (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

"Дружині трохи натякнув, але точної інформації не було. Ні назву проєкту, ні образ - не розкривав нікому. Ми разом подивились цей сезон і рідні були шоковані! Мені дуже подобається мій мімішний герой, та й на сцені було цікаво все це проживати. А зараз треба рухатись далі! Вже зовсім скоро ми презентуємо новий альбом "Вільні Люди" та вирушаємо в тур", - поділився враженнями Танчинець.

Сергій Танчинець на шоу "Маска" (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Також, видно на відео, як нелегко було лідеру БЕZ ОБМЕЖЕНЬ одягати костюм і пересуватися в ньому.

Це найпотужніший костюм в сезоні, адже дупло є невід'ємною частиною образу Совеня. І за задумом художника по костюмах Назара Дідика, з дерева визирала тільки голова і лапки пташки.

Але насправді у Совеня були всі елементи: крила, лапки, животик і таке інше. Ці елементи зроблені з пір’я індички, тому костюм був жарким. Верхній шар образу - велике дерево- створено з латексу. Це гнучкий матеріал. Завдяки чому дизайнеру вдалося реалістично відтворити структуру дерева. Вбудований вентилятор охолоджував, але не рятував Сергія.

На відео видно, як він знімає величезну голову Совеня і по обличчю стікають струменя поту