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Занесли инфекцию: Миша Романова рассказала об ужасном походе к визажисту

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Киев, Вторник 07 сентября 2021 12:45
Занесли инфекцию: Миша Романова рассказала об ужасном походе к визажисту Миша Романова (фото: instagram.com/misharomanova)
Автор: Дмитрий Войналович

Украинская поп-звезда Миша Романова, прекрасной фигуре и эффектной наружности которой могут позавидовать многие, призналась, что ей пришлось лечиться после печального опыта с визажистами.

О неприятном инциденте, после которого артистка перестала безоговорочно доверять makeup-мастерам, сама Миша рассказала во время съемок шоу "Співають всі!" на канале "Украина".

Занесли инфекцию: Миша Романова рассказала об ужасном походе к визажисту

Миша Романова - судья шоу "Співають всі!" (фото: instagram.com/misharomanova)

"В свое время у меня была очень проблемная кожа, видимо, какие-то визажисты занесли инфекцию, и я очень долго ее лечила. Так как у меня уже большой опыт в сфере визажа, чаще всего я крашусь сама. На гастролях с "ВИА Грой" мы сами собирались, так что рука уже набита. Конечно, иногда приходится прибегать к помощи визажистов, например, на съемках клипов. У меня есть любимые проверенные мастера. А так к кому попало я не сяду", - рассказала Романова.

Занесли инфекцию: Миша Романова рассказала об ужасном походе к визажисту

Миша Романова (фото: instagram.com/misharomanova)

Вместе с тем, тщательный уход за кожей - обязательный beauty-ритуал артистки. По словам Миши, она старается посещать косметолога по меньшей мере раз в две недели.

"Кожа у меня сухая, поэтому мне подходит глубокое увлажнение, а вот питательные средства противопоказаны. Обожаю забытую, но супер-крутую процедуру - массаж лица, которая отлично подтягивает кожу, особенно если делать это постоянно", - отметила судья проекта "Співають всі!".

Занесли инфекцию: Миша Романова рассказала об ужасном походе к визажисту

Занесли инфекцию: Миша Романова рассказала об ужасном походе к визажистуЗанесли инфекцию: Миша Романова рассказала об ужасном походе к визажистуЗанесли инфекцию: Миша Романова рассказала об ужасном походе к визажистуЗанесли инфекцию: Миша Романова рассказала об ужасном походе к визажистуЗанесли инфекцию: Миша Романова рассказала об ужасном походе к визажисту

Миша Романова (фото: instagram.com/misharomanova)

Смотрите также, как Миша Романова с шиком отпраздновала свой 31-й день рождения на яхте.

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