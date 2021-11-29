Зірка "Кварталу 95" вразив образом у популярному шоу: "відчував себе таким незграбним"

І знову найближчим до розгадки був Андрій Данилко, якому вдалося розшифрувати підказки героя.

У шостому ефірі шоу "Маска", яке виходить щосуботи на телеканалі "Україна", розсекретили пухнастого оптиміста Джмеля, який виконав суперхіт "На РаЁне" Потапа і Насті.

Зіркові детективи схилялися до думки, що в образі Джмеля замаскувався якийсь харизматичний актор.

"Дорогенький Джміль, скажи, будь ласка, чи грав ти коли-небудь у КВК? Попереджаю - брехати не можна, бо жало відірву!" - пригрозила учаснику Оля Полякова в ефірі.

Герой відповів у своїй манері, мовляв кожен порядний Джміль колись грав у КВК.

Така відповідь не вдовольнила співачку, й вона почала кепкувати з учасника, через що отримала зухвале попередження.

"У тебе, Олю, язик, неначе моє жало", - заявив їй учасник гіпершоу.

Степан Казанін взяв участь у шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")

А ось Настя Каменських вирішила поцікавитись, чи коли-небудь цей пухнастий герой був учасником вокального дуету, на що отримала відповідь, що Джміль таки жужав зі своєю жінкою-бджілкою.

Тоді Полякова припустила, що це може бути актор Роман Полянський, коханий Аліни Гросу, яка відома своєю піснею про бджілку.

Олег Винник запропонував версію музиканта Сергія Бабкіна.

А DZIDZIO вважає, що в цьому образі міг сховатись ведучий "Ранку з Україною" Анатолій Анатоліч.

Та Данилко стояв на своєму: це актор, який виступає у складі великого колективу. А завдяки попередній підказці, що Джміль використовує псевдонім, зірковий детектив розсекретив його особу, але не став одразу озвучувати ім’я.

Наприкінці випуску стало відомо, що в цьому костюмі приховувався актор "Студії Квартал 95", гуморист Степан Казанін, справжнє ім’я якого - Сергій. Ця підказка і допомогла Данилкові розгадати загадку Джмеля.

Степан Казанін взяв участь у шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")

"Як-то кажуть, я "за" будь-який кіпіш. На мій погляд, тут досить сильно приховали артистів, і важко когось відгадати. Змінені голоси, хитрі підказки, але дуже прикольно. Чесно кажучи, я тільки почав звикати до цього образу, тільки вжився у цей джмелиний рій", - прокоментував Казанін за лаштунками шоу.

"Костюм дуже теплий і має одну особливість - височенну платформу взуття. Під час перших ефірів я почувався таким незграбним, перекочувався з ноги на ногу, а сьогодні вже був значно впевненішим, готовим видавати піруети. Мені здавалося, що я там таке витворяю, а насправді було видно тільки кроки і незначні рухи. Та я щасливий, що взяв участь у такому цікавому шоу!" - додав він.