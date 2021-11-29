Звезда "Квартала 95" поразил образом в популярном шоу: "чувствовал себя таким неуклюжим"

И снова ближайшим к разгадке был Андрей Данилко, которому удалось расшифровать подсказки героя.

В шестом эфире шоу "Маска", которое выходит каждую субботу на телеканале "Украина", рассекретили пушистого оптимиста Джмеля, который исполнил суперхит "На РаЁне" Потапа и Насти.

"Дорогой Джмиль, скажи, пожалуйста, играл ли ты когда-нибудь в КВН? Предупреждаю - врать нельзя, потому что жало оторву!" - пригрозила участнику Оля Полякова в эфире.

Герой ответил в своей манере, мол каждый порядочный Шмель когда-то играл в КВН.

Такой ответ не удовлетворил певицу, и она начала насмехаться над участником, из-за чего получила дерзкое предупреждение.

"У тебя, Оля, язык, как будто мое жало", - заявил ей участник гипершоу.

Степан Казанин принял участие в шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

А вот Настя Каменских решила поинтересоваться, когда-нибудь этот пушистый герой был участником вокального дуэта, на что получила ответ, что Джмель таки жужжал со своей женщиной-пчелкой.

Тогда Полякова предположила, что это может быть актер Роман Полянский, возлюбленный Алины Гросу, которая известна своей песней о пчелке.

Олег Винник предложил версию музыканта Сергея Бабкина.

А DZIDZIO считал, что в этом образе мог спрятаться ведущий "Ранку з Україною" Анатолий Анатолич.

Но Данилко стоял на своем: это актер, выступающий в составе большого коллектива. А благодаря предыдущей подсказке, что Джмиль использует псевдоним, звездный детектив рассекретил его личность, но не стал сразу озвучивать имя.

В конце выпуска стало известно, что в этом костюме скрывался актер "Студии Квартал 95", юморист Степан Казанин, настоящее имя которого - Сергей. Эта подсказка и помогла Данилко разгадать загадку Джмеля.

Степан Казанин принял участие в шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

"Как говорится, я "за" любой кипиш. На мой взгляд, здесь довольно сильно скрыли артистов, и трудно кого-то отгадать. Измененные голоса, хитрые подсказки, но очень прикольно. Честно говоря, я только начал привыкать к этому образу, только вжился в этот шмелиный рой", - прокомментировал Казанин за кулисами шоу.

"Костюм очень теплый и имеет одну особенность - высокую платформу обуви. Во время первых эфиров я чувствовал себя таким неуклюжим, перекатывался с ноги на ногу, а сегодня уже был куда увереннее, готовым выдавать пируэты. Мне казалось, что я там такое вытворяю, а на самом деле были видны только шаги и незначительные движения. Но я счастлив, что принял участие в столь интересном шоу!" - добавил он.