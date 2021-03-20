Всього 20 хвилин: Дімопулос розсекретила топ-6 вправ для стрункості і заряду енергією

Санта Дімопулос може похвалитися ідеальними формами і підтягнутим спортивним тілом. Вона зізнається, що підтримувати себе у формі їй допомагає регулярна фізична активність. Так, зірка поділилася своїм комплексом вправ для стрункості і бадьорості.

На сторінці Instagram Санта показала кращу мотивацію – своє фото у червоному купальнику. Схоже, знімок був зроблений під час зимової відпустки зірки на Мальдівах з сім'єю.

Переможниця "Танців з зірками 2020" позує на пляжі під пальмою і демонструє точні форми. Червоний купальник виграшно підкреслить засмагу смаглявої красуні. До речі, Санта пояснила, чому любить червоний колір в гардеробі.

Знаменитість звикла мотивувати своїх підписників, а кращий засіб для цього - власний приклад. Тому Санта вирішила бути до кінця відвертою.

"Для мене мікро-подвиг, який трапляється щодня, – це ранкова зарядка. І лінь. І не хочеться. Але який заряд енергії після!" - зробила зізнання зірка.

Санта запропонувала оптимальний набір вправ,ефект від яких спробувала на собі - комплекс, щоб тіло прокинулося, а сама вона почала активно дихати і отримала необхідний заряд енергії на весь день. Артистка перерахувалатоп-6 вправ для відмінного початку ранку. Він займе не більше 20 хвилин.





Санта - власниця ідеальних форм (фото: instagram.com/santadimopulos)

1. Лімфодренажні стрибки.

100 дрібних і дуже швидких стрибків на носочках, практично не відриваючи їх від підлоги, при цьому важливо стискати м'язи сідниць, ніг і преса; Це допомагає запустити кровоносну систему, прокинутися і підбадьоритися.

2. Наули – це унікальна практика масажу внутрішніх органів. Покращує роботу внутрішніх органів, виведе токсини і позбавить від випираючого животика.

3. Далі – присідання. Що важливо? Не відриваємо ноги від підлоги. Коліна не виходять за рівень шкарпеток, присідаємо глибоко, а не злегка. Робимо в активному темпі, але не дуже швидко!

4. Прес. Тут пояснення зайві, але на що треба звернути увагу: видих на скручуванні (дихання важливе!), звертаємо увагу на шию: якщо вона затискається – підтримуємо її руками. І робимо хоча б 50 разів!

Санта Дімопулос демонструє шикарну фігуру (фото: instagram.com/santadimopulos)

5. Планка. Дуже ефективна вправа для зміцнення м'язів всього тіла. Важливо: тіло має бути на одному рівні, попа не провалюється, не стирчить вгору. Голову тримаємо рівно, не задирати і не опускаємо. Стоїмо так від 30 секунд і більше.

6. На виході з планки пджимания колін до грудей: теж планка, тільки з динамічним елементом. Ця вправа допомагає пропрацювати нижній прес.