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5 міфів про догляд за волоссям, в які пора перестати вірити

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Понеділок 13 вересня 2021 09:36
5 міфів про догляд за волоссям, в які пора перестати вірити Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Чим шкідливі міфи? Вони можуть спонукати нас робити зайві дії, не робити корисних або зовсім шкодити красі. А в догляді за волоссям таких популярних помилок чимало.

Б'юті-блогер Катерина Коцемир перерахувала в Instagram міфи про волосся, в які пора вже перестати вірити.

Найпоширеніші міфи про догляд за волоссям:

1. Якщо вирвати сивий волосок, на його місці виросте 3 нових

Якщо ви вирвите сиве волосся, на його місці виросте точно такий же 1 сивий волосок! Збільшення сивого волосся не пов'язане з вириванням.

2. Волосся потрібно мити якомога рідше

Волосся потрібно мити в міру необхідності! Частота миття залежить від вашого типу шкіри, від того, як швидко волосся брудниться! Все, зрозуміло, індивідуально.

5 міфів про догляд за волоссям, в які пора перестати вірити

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Часте розчісування може спровокувати випадання волосся

Випадання волосся пов'язано з внутрішніми процесами в організмі і часте розчісування на це не впливає.

4. Силікони шкідливі, так як волосся під ними перестає "дихати"

Волосся - це мертва матерія і не може "дихати". Силікони не шкодять волоссю, але надмірне використання масок з великим вмістом силіконів може призводити до "перепиту". Однак, і цю проблему можна вирішити шампунем глибокого очищення.

5. Всі шампуні однакові, можна вибирати будь-який

Не всі шампуні однакові і однакові корисні. Шампуні вибираються за типом шкіри голови. Як будь-який доглядовий засіб можуть підходити і не підходити вам.

5 міфів про догляд за волоссям, в які пора перестати віритиІлюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, раніше експерт розповіла, як правильно доглядати за освітленим волоссям.

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