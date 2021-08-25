55-річна Сінді Кроуфорд розкрила секрет ідеальної фігури: топ-7 ефективних вправ
Сінді Кроуфорд вирішила згадати молодість, коли записувала відеоуроки тренувань. Супермодель, яка і зараз може похвалитися відмінною спортивною формою, демонструє найефективніші вправи для преса.
Відео вона запостила у своєму блозі Instagram.
"Невелика мотивація до понеділка. Ми з моїм тренером @sarahperla1 склали цей невеликий розпорядок для преса. Нижче наведені покрокові інструкції, якщо ви хочете спробувати це самі! Виконуйте кожен рух для вказаної кількості повторень, збільшуючи я кожним разом! 3 раунди 20-30-40!".
* Скручування стоячи.
* Нахили з боку в бік в напівприсяді.
* Ритмічне розгойдування в планці (4 повторення і утримання + повтор).
* Згинання колін в низькій планці.
* Поперемінні ножиці з утриманням ніг.
* Велосипедні скручування.
* Планка на колінах з поперемінним дотягуванням ліктя до коліна (витягніть руку вперед і відведіть ногу назад/поміняйте сторону).
* Бічна планка з переходом на інший бік.
Сінді Кроуфорд показала вправи (відео: instagram.com/cindycrawford)
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