Від Кардашьян до Хадід: 5 українських дизайнерів, які одягають всесвітньо відомих зірок

За роки незалежності України речі made in Ukraine почали асоціюватися з якістю і талановитим дизайном, що тільки підтверджує визнання брендів на світових fashion-майданчиках і популярність одягу, взуття та аксесуарів від українських модельєрів у зірок світового масштабу.

РБК-Україна зібрав 5 українських брендів , які зуміли прославитися на весь світ. Про посил і знакові речі брендів, секрети роботи зі світовими зірками і труднощі, з якими стикаються українські дизайнери, читайте в нашому матеріалі.

Ksenia Schnaider

Візитною карткою бренду, який створила київський дизайнер Ксенія Шнайдер, стали незвичайні джинси. Все почалося з demi-denims, які поєднали в собі скінні і кюлоти, потім були ультрамодні джинси з різної товщини штанинами, широкі з розрізами до самих стегон, джинси-труби з бахромою... Сьогодні в колекціях марки стали з'являтися і інші оригінальні речі з джинсової тканини, включаючи шуби. Ключовий посил марки - ековідповідність. Бренд використовує перероблений денім, який закуповує на спеціальній фабриці, а також в секонд-хендах і вінтажних магазинах для самостійної обробки. Поступово творці марки навчилися застосовувати ці ж технології для роботи з трикотажем, бавовною і джерсі.

Дуа Ліпа, Моніка Беллуччі та Джіджі Хадід у речах українського бренду (фото: instagram.com/kseniaschnaider)

В умовах українських реалій будувати бізнес таких масштабів - завдання непросте. І головними проблемами дизайнер вважає відсутність будь-якої підтримки від держави, відсутність досвідчених фахівців у сфері і високу конкуренцію з тими, у кого є і підтримка, і досвід, і фахівці.

Стильні і незвичайні речі миттєво полюбилися героїням streetstyle-хронік і, звичайно ж, не залишилися непоміченими наймоднішими зірками світового масштабу. За словами Ксенії, вона не здивована успіху у зарубіжних знаменитостей.

"Якщо чесно, я розраховувала і розраховую на набагато більше. Саме тому ми не зупиняємося і продовжуємо наполегливо працювати", - говорить дизайнер.

Ксенія Шнайдер (фото: instagram.com/kseniaschnaider)

Наші речі оригінальні, в них легко виділитися і справити фурор. Вони високої якості і добре сидять, в них комфортно перебувати цілий день. Вони екологічні. Вони модні. Вони зроблені з любов'ю, а це відчувається.

Говорячи про улюблених клієнтів, Ксенія згадує Надю Дорофєєву та Івана Дорна - тому що вони завжди відкриті до експериментів і можуть миттєво перевтілюватися. Джамала і Аліна Паш вміють подати речі зовсім по-новому. "Зі світових знаменитостей самий гучний вихід в наших джинсах був у Селін Діон, але мій улюблений - це білий джинсовий комплект на Дуа Ліпі під час її концерту в Канаді", - зазначає Ксенія.

TTSWTRS

Знакова і впізнавана річ бренду TTSWTRS - тілесного відтінку боді з татуюваннями - прийшла в голову його творцеві Анні Осмєхіній абсолютно випадково. "Моя подруга зустрічалася з відомим тату-майстром - Йеном Левіним. Мене настільки надихнула і зацікавила його енергія, що незабаром я створила капсулу з робочою назвою "tattoosweaters", - розповідає вона.

Анна Осмехіна (фото: instagram.com/asmekhina)

Вже з першої колекції, створеної в 2013-му році, марку чекав грандіозний успіх: незвичайні і сексуальні речі розійшлися по гардеробах модних ікон і блогерів. Клієнтками марки стали Ніккі Мінаж, Ірина Шейк, Кортні Кардашьян, Вінні Харлоу і багато інших знаменитостей. Сьогодні TTSWTRS вже закріпилися в списку кращих українських брендів, а речі створюють на власній фабриці з друкованим цехом в Києві.

Даутцен Крез, Вінні Харлоу, Віра Брежнєва, Аманда Стіл в речах бренду (фото: instagram.com/ttswtrs)

Jean Gritsfeldt

Жан Грицфельдт - відомий український дизайнер, який показав свою першу колекцію в 2012-му році. Речі Jean Gritsfeldt - з впізнаваним характером, їх відрізняє оригінальний крій, зухвале з'єднання текстур і форм, розсипи паєток і використання незвичайних принтів. У них блищать у всіх сенсах Катя Осадча, Loboda, група "ВІА Гра", Анжеліка Варум, Ірина Горбачова, Анжеліка Варум, Дан Балан, Сюзанна Абдула Варніна та інші знаменитості. А в майбутньому - і зірки світового масштабу, впевнений Жан.

"Поганий той дизайнер, який не мріє підкорити світ, я в цьому переконаний. Як мінімум, його змінити. Тому що в цьому є наша сила і наше покликання, - говорить він. - Не для того щоб запостити фото із зіркою... Одягнути зірок ніколи не було моєю самоціллю. Просто зірка дуже швидко бере характер образу, який ти створюєш, і дуже яскраво його транслює. Напевно, тому всі хочуть, щоб сильні, яскраві, заряджені особистості транслювали саме твій меседж на широку аудиторію.

У мене є певний список зірок, які мене надихають і з якими хотілося б попрацювати. Але я не кажу про задаривании "аби одягли". Мені дуже важливо, щоб збігалися наші системи цінностей, філософія. І там до дизайнерської праці ставляться набагато поважніше, там звикли платити за творчість і цінувати її".

Тіна Кароль, Анжеліка Варум, Надя Дорофєєва, Еріка Герцег в образах від дизайнера (фото: instagram.com/jeangritsfeldt.world)

В Україні Жан Грицфельдт - один з небагатьох, хто любить підносити свої колекції, влаштовуючи оригінальні шоу. Свої покази модельєр перетворює у справжні фешн-дійства, щоразу дивуючи незвичайними локаціями та подачею. Не дивно, що бренд уже давно вийшов на міжнародний рівень. Jean Gritsfeldt регулярно з'являється на сторінках світових глянцевих видань, а нещодавно американський Harper's Bazaar включив Jean Gritsfeldt в топ-5 найкращих брендів, представлених на Тижні моди Frankfurt Fashion Week. У рідній країні, не дивлячись на визнання, дизайнер стикається з багатьма труднощами.

"Для українського дизайнера найголовніше - вижити. У нинішніх умовах, коли навіть твій власний ринок мало в чому тебе підтримує (сміється). Найскладніше - це багатофункціональність, яку нам доводиться в собі вміщати на шкоду творчості. Також це містечковість в плані: кожен думає, як просунути себе, але, по суті, в індустрії немає цілісності, яка б представляла інтереси безпосередньо дизайнера і старалася заради нього. З одного боку, це багато дає: напрацювання досвіду, скіллів, помилок, перемог, але можна було б, мені здається, набагато заощадити ресурс внутрішній і зовнішній і більш якісно рухатися на благо всім".

Жан Гріцфельдт (фото: instagram.com/jeangritsfeldt)

За словами Жана, він планує розвивати бренд для міжнародного ринку, тому що там українських дизайнерів приймають набагато краще. "Незважаючи на те що я великий фанат нашої землі, це моє місце сили і завжди буде осередком творчості, тому що тут мені вдається втілювати неймовірні проекти і неймовірні концепти. Але там має вагу величина таланту".

Хочеться побажати своїй шалено обдарованій країні системності турботи про свої таланти і бажання зростити ці таланти, які б змогли на своєму потенціалі потім і саму країну, і її імідж вивести на інший рівень.

Cultnaked

Львівський бренд Cultnaked - ще один рекордсмен за кількістю зіркових шанувальників. Сексуальні, оригінальні і з викликом, речі бренду ідеально вписалися в гардероби найяскравіших дівчат світу: їх носять Кайлі і Кендалл Дженнер, Аріана Гранде, Ельза Хоск, Керолайн Вріланд... На питання, як їй вдалося достукатися до таких розпещених зірок, засновниця бренду Мері Фуртас відповідає просто: вона шиє одяг, який, в першу чергу, носила б сама.

Мері Фуртас (фото: instagram.com/maryfurtas)

"Я хотіла вирішити свою проблему: комфортний, зручний і одночасно сексі-одяг для вечірок. Функціональність стояла на першому місці, так в нашому портфоліо виник скорт, який відразу став основою продуктової лінійки".

Скорти, або інакше - міні-спідниця з шортами, яка не сковує рухів - найпопулярніша і найбыльш впізнавана річ Cultnaked. Сьогодні в колекціях можна знайти все: від блуз і топів до жакетів і брюк.

Аріана Гранде, Анастасія Караніколау, Кайлі Дженнер, Кендалл Дженнер в речах CULTNAKED (фото: instagram.com/cultnaked)

Мері зізнається, що живе своєю роботою і впевнена: нинішній успіх бренду - далеко не межа. CULTNAKED з самого початку взяв курс на зірок і ринок США, і впевнено йде до своєї мети. Як креативний директор і натхненник, у своєму бізнесі вона контролює всі етапи - від закупівлі тканин до виробництва речей. Але в той же час довіряє своїй команді, яка за роки роботи значно розширилася.

Я хочу, щоб CULTNAKED, або моя група, в яку цей бренд буде входити, стала компанією ціною в мільярд доларів США. Це для початку. Для цього треба одягнути багато зірок і зробити багато колаборацій, але всьому свій час.

За словами Мері, запити від стилістів зірок надходять до них регулярно, і незабаром ми дізнаємося про нові грандіозні колаборації. Чому світові селебрітіс так полюбили український бренд?

"Ми Класні! Коли одягаєш CULTNAKED, відчуваєш себе богинею. Це by design. Я вірю в своє бачення, і Всесвіт віддає цю енергію назад!",- впевнена Фуртас.

Ruslan Baginskiy

Ruslan Baginskiy - український бренд, що спеціалізується на головних уборах - може похвалитися рекордною кількістю зоряних виходів. Львівський дизайнер Руслан Багінський та його бізнес-партнер Петро Ясинський одними з перших зрозуміли, що за комунікаціями та співпрацею в соцмережах - майбутнє. Спочатку вони стали впізнавані на просторах Instagram, зав'язавши в цій популярній мережі масу корисних знайомств.

Руслан Багінський (фото: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats)

Після того як в капелюхах і кашкетах стали з'являтися зірки першої величини, включаючи Джіджі і Беллу Хадід, Мадонну, Сінді Кроуфорд, Кайю Гербер та інших, впізнаваність бренду різко пішла в гору. За цим послідували публікації в кращих модних журналах, співпраця з великими онлайн-бутиками і відкриття своїх власних. При цьому виробництво Руслан навмисно залишає українське. На думку дизайнера, який майстерності навчався в рідному Львові, таким чином він буде показувати світу стиль і культуру України.

Роузі Хантінтон-Уайтлі, Кайя Гербер, Майлі Сайрус і Мадонна в головних уборах бренду (фото: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats)