Акуратніше з гіалуронкою: косметолог розповіла, що продовжить молодість сухій шкірі

Суха шкіра - зазвичай не проблемна, на ній немає сального блиску, пори - вузькі. Але зморшки на такому типі шкіри з'являються рано, іноді вона чутлива і стягнута.

Про це у своєму Instagram розповіла косметолог Яна Фоксі.

Косметолог вирішила розвіяти міф про те, що суха шкіра може бути з широкими порами або висипаннями.

"Іноді дівчата пишуть: "У мене суха шкіра з широкими порами / висипаннями". Але якщо у вас широкі пори або шкіра проблемна, а їй не вистачає зволоження, то у вас жирна і зневоднена шкіра. Суха шкіра - тип шкіри від природи. Їй не вистачає шкірного жиру. А ось зневоднена шкіра - стан шкіри, стала такою, їй просто не вистачає вологи", - написала Яна.

Як доглядати за сухою, а як - за збезводненою шкірою (фото: pexels.com)

Косметолог підкреслила, що суха шкіра має свої переваги: наприклад, у людини з такою шкірою немає прищів. Але через дефіцит шкірного сала без догляду суха шкіра швидко в'яне.

Як зробити суху шкіру випещеною і відстрочити старіння

"Перш ніж відправитися за кремом, не забудьте: налагодити питний режим, вживати правильні жири, контролювати гормони ЩЗ і статеві гормони", - нагадала Яна.

А вже після налагоджуємо догляд:⠀

1. Очищення має бути дуже м'яким. Якщо не наносите макіяж і spf-крем, вистачить однієї пінки.

2. Зволоження. Вам потрібні креми зі щільною текстурою.

3. Захист від сонця. Так склалося, що суха шкіра старіє рано. А якщо зловживати засмагою і забувати про spf-крем, то прямо скажемо: рано-рано. Перед spf можна наносити зволожуючий крем (хвилин за 10-15).

4. Пілінг. Шукайте АНА-кислоти: вони і відлущать, і зволожать, і шкіру зроблять сяючою, і пігментацію приберуть. Але якщо вони вам йдуть важко, то РНА-кислоти або ензими.

5. Відновлення ліпідного бар'єру. Для цього шукаємо креми з поєднанням: цераміди + холестерол + жирні кислоти в співвідношення 3:1: 1 (приклади продуктів дивіться в пості).

6. Оклюзія - створення на шкірі плівки, захищає її від зовнішніх факторів. Такі компоненти імітують жирок, якого вам не вистачає і тому блищать: мінеральне масло, вазелін, силікони, сквален, рослинні масла (але з ними акуратно).

7. Додатковий догляд: нічні маски, поживні сироватки, тонери, місти (якщо шкіру стягує протягом дня).

Чого варто уникати при сухій шкірі