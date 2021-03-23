Аліна Гросу змінила образ і перетворилася в француженку: стильні фото

Аліна Гросу, яка нещодавно прокоментувала роман з Полянським і заговорила про весілля , змінила імідж. Кардинально. Тому деякі фанати її навіть не упізнали!

Зазначимо, що GROSU часто експериментує з іміджем. Це й не дивно: активні зйомки в серіалах і фільмах дозволяють дівчині простіше ставитися до змін у зовнішності.

Але якщо в повсякденному житті Аліна є володаркою довгого світлого волосся, то в кадрі вона не раз з'являлася з іншою зачіскою. Ось і цього разу виконавиця стала брюнеткою з каре.

"Захотілося додати трохи Франції", - написала Гросу під знімками.

Аліна Гросу змінила імідж і стала француженкою (фото: instagram.com/alina_grosu)

До речі, думки фоловерів розділилися. Одні прокоментували, що дівчині йде абсолютно будь-який образ і цей колір їй до лиця. Інші ж написали, що блонд для неї набагато більш виграшний варіант.

Вам не йде ця зачіска...

Як на мене, так дуже личить вам цей стиль і колір!

Блонд краще в мільйон разів!

Мені більше звичайний стиль подобається.

А ось - Гросу-блондинка (фото: instagram.com/alina_grosu)