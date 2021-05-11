Алкоголь у косметиці: косметолог розповіла, яких бояться, а яких - ні

Бачачи в складі слово alcohol, спочатку потрібно розібратися, який це спирт і чи багато його. Точна концентрація - комерційна таємниця, ми можемо тільки здогадуватися про те, багато чи мало компонента лежить в засобі, в залежності від місця в списку інгредієнтів. Яких спиртів варто бояться і чому розповіла косметолог Ольга Петруніна.

Тонкощами розшифровки спиртів у складі вона поділилася в Instagram .

Те, що ми бачимо в складі зі словом alcohol виконує різні функції:

Консервант (зберігає продукт, перешкоджаючи проникненню і розмноженню бактерій).

Емульгатор (змішує, дозволяє домогтися однорідної консистенції).

Стабілізатор (попереджає відшарування, негативні реакції компонентів).

Антисептик (бореться з бактеріями).

Розчинник (допомагає розчинити те, що не розчиняється саме).

Ароматизатор (надає аромат).

Транспортний агент (знижує бар'єрну функцію шкіри, допомагаючи інгредієнтам проникати глибше).

Вирівнювання рН.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дивно, що одним словом названа складна молекула, і до спиртів відноситься і гліцерин, і навіть пантенол.



1.Перша група спиртів, яку прийнято боятися, прості спирти. Прості спирти найчастіше порушують бар'єрну функцію шкіри, приводячи її до сухості, подразнення, появи запалень. Зазвичай прості спирти присутні в складах аптечних засобів проти акне, так як спрямовані на швидкий результат.

Ілюстративне фото (instagram.com/olgkosmetolog)

Денатурований спирт виробники люблять більше, навіть використовують в органічній косметиці в якості провідника активних інгредієнтів.



2.Ароматичні спирти - в основному, діють як консерванти, додаючи аромат. Бензиловий спирт найчастіше зустрічається в складі засобів, боятися його не варто. Це органічний спирт, що має квітковий аромат. Циннаміловий спирт не так люблять виробники, він викликає сухість і подразнення шкіри.



Ілюстративне фото (instagram.com/olgkosmetolog)

3.Жирні спирти. Вони відрізняються від інших і інакше впливають на шкіру, не висушують, пом'якшують шкіру, а засобу надають більш м'яку текстуру.

Жирні спирти використовуються в якості емульгаторів, загусників, зволожуючих і пом'якшуючих компонентів. Тобто це той алкоголь, якого боятися зовсім не потрібно. Навпаки, він допомагає нам домогтися потрібних результатів.

Ілюстративне фото (instagram.com/olgkosmetolog)

Це улюблені багатьма компоненти, але і у них є виняток, вони можуть викликати подразнення чутливої шкіри.