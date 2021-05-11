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Алкоголь у косметиці: косметолог розповіла, яких бояться, а яких - ні

Новость на русском → Вівторок 11 травня 2021 08:38
Алкоголь у косметиці: косметолог розповіла, яких бояться, а яких - ні Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Бачачи в складі слово alcohol, спочатку потрібно розібратися, який це спирт і чи багато його. Точна концентрація - комерційна таємниця, ми можемо тільки здогадуватися про те, багато чи мало компонента лежить в засобі, в залежності від місця в списку інгредієнтів. Яких спиртів варто бояться і чому розповіла косметолог Ольга Петруніна.

Тонкощами розшифровки спиртів у складі вона поділилася в Instagram.

Те, що ми бачимо в складі зі словом alcohol виконує різні функції:

  • Консервант (зберігає продукт, перешкоджаючи проникненню і розмноженню бактерій).
  • Емульгатор (змішує, дозволяє домогтися однорідної консистенції).
  • Стабілізатор (попереджає відшарування, негативні реакції компонентів).
  • Антисептик (бореться з бактеріями).
  • Розчинник (допомагає розчинити те, що не розчиняється саме).
  • Ароматизатор (надає аромат).
  • Транспортний агент (знижує бар'єрну функцію шкіри, допомагаючи інгредієнтам проникати глибше).
  • Вирівнювання рН.

Алкоголь у косметиці: косметолог розповіла, яких бояться, а яких - ні

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дивно, що одним словом названа складна молекула, і до спиртів відноситься і гліцерин, і навіть пантенол.

1.Перша група спиртів, яку прийнято боятися, прості спирти. Прості спирти найчастіше порушують бар'єрну функцію шкіри, приводячи її до сухості, подразнення, появи запалень. Зазвичай прості спирти присутні в складах аптечних засобів проти акне, так як спрямовані на швидкий результат.

Алкоголь у косметиці: косметолог розповіла, яких бояться, а яких - ні

Ілюстративне фото (instagram.com/olgkosmetolog)

Денатурований спирт виробники люблять більше, навіть використовують в органічній косметиці в якості провідника активних інгредієнтів.

2.Ароматичні спирти - в основному, діють як консерванти, додаючи аромат. Бензиловий спирт найчастіше зустрічається в складі засобів, боятися його не варто. Це органічний спирт, що має квітковий аромат. Циннаміловий спирт не так люблять виробники, він викликає сухість і подразнення шкіри.

Алкоголь у косметиці: косметолог розповіла, яких бояться, а яких - ні
Ілюстративне фото (instagram.com/olgkosmetolog)

3.Жирні спирти. Вони відрізняються від інших і інакше впливають на шкіру, не висушують, пом'якшують шкіру, а засобу надають більш м'яку текстуру.

Жирні спирти використовуються в якості емульгаторів, загусників, зволожуючих і пом'якшуючих компонентів. Тобто це той алкоголь, якого боятися зовсім не потрібно. Навпаки, він допомагає нам домогтися потрібних результатів.

Алкоголь у косметиці: косметолог розповіла, яких бояться, а яких - ні

Ілюстративне фото (instagram.com/olgkosmetolog)

Це улюблені багатьма компоненти, але і у них є виняток, вони можуть викликати подразнення чутливої шкіри.

Нагадаємо, що раніше косметолог Тетяна Моторіна назвала очищаючі продукти для здорової шкіри.

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