Алкоголь у косметиці: косметолог розповіла, яких бояться, а яких - ні
Бачачи в складі слово alcohol, спочатку потрібно розібратися, який це спирт і чи багато його. Точна концентрація - комерційна таємниця, ми можемо тільки здогадуватися про те, багато чи мало компонента лежить в засобі, в залежності від місця в списку інгредієнтів. Яких спиртів варто бояться і чому розповіла косметолог Ольга Петруніна.
Тонкощами розшифровки спиртів у складі вона поділилася в Instagram.
Те, що ми бачимо в складі зі словом alcohol виконує різні функції:
- Консервант (зберігає продукт, перешкоджаючи проникненню і розмноженню бактерій).
- Емульгатор (змішує, дозволяє домогтися однорідної консистенції).
- Стабілізатор (попереджає відшарування, негативні реакції компонентів).
- Антисептик (бореться з бактеріями).
- Розчинник (допомагає розчинити те, що не розчиняється саме).
- Ароматизатор (надає аромат).
- Транспортний агент (знижує бар'єрну функцію шкіри, допомагаючи інгредієнтам проникати глибше).
- Вирівнювання рН.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Дивно, що одним словом названа складна молекула, і до спиртів відноситься і гліцерин, і навіть пантенол.
1.Перша група спиртів, яку прийнято боятися, прості спирти. Прості спирти найчастіше порушують бар'єрну функцію шкіри, приводячи її до сухості, подразнення, появи запалень. Зазвичай прості спирти присутні в складах аптечних засобів проти акне, так як спрямовані на швидкий результат.
Ілюстративне фото (instagram.com/olgkosmetolog)
Денатурований спирт виробники люблять більше, навіть використовують в органічній косметиці в якості провідника активних інгредієнтів.
2.Ароматичні спирти - в основному, діють як консерванти, додаючи аромат. Бензиловий спирт найчастіше зустрічається в складі засобів, боятися його не варто. Це органічний спирт, що має квітковий аромат. Циннаміловий спирт не так люблять виробники, він викликає сухість і подразнення шкіри.
Ілюстративне фото (instagram.com/olgkosmetolog)
3.Жирні спирти. Вони відрізняються від інших і інакше впливають на шкіру, не висушують, пом'якшують шкіру, а засобу надають більш м'яку текстуру.
Жирні спирти використовуються в якості емульгаторів, загусників, зволожуючих і пом'якшуючих компонентів. Тобто це той алкоголь, якого боятися зовсім не потрібно. Навпаки, він допомагає нам домогтися потрібних результатів.
Ілюстративне фото (instagram.com/olgkosmetolog)
Це улюблені багатьма компоненти, але і у них є виняток, вони можуть викликати подразнення чутливої шкіри.
Нагадаємо, що раніше косметолог Тетяна Моторіна назвала очищаючі продукти для здорової шкіри.