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На аптечних травах: нутриціолог дала рецепт зілля для швидкого росту волосся

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Вівторок 19 жовтня 2021 20:07
На аптечних травах: нутриціолог дала рецепт зілля для швидкого росту волосся Нутриціолог Анна Кугук (фото: instagram.com/annakuguk_)
Автор: Тетяна Турчанікова

Кому не хочеться, щоб волосся швидше росло, було густим, шовковистим і блискучим? Але восени, під впливом авітамінозу, холодів і центрального опалення, багатьох чекає інший "ефект": лущення шкіри голови, сухість волосся і навіть його випадіння.

Нутриціолог і фахівець з натурального омолодження Анна Кугук у своєму Instagram дала рецепт простий маски для волосся, яка допоможе відростити потрібну довжину.

Готується" зілля", як назвала його автор, на основі цілющих трав, які можна купити в будь-якій аптеці.

На аптечних травах: нутриціолог дала рецепт зілля для швидкого росту волоссяГарне волосся (фото: pexels.com)

Як відростити довге волосся: рецепт маски

  1. В аптеці купуємо трави: хвощ, лопух, м'ята, кропива і аїр.
  2. Там же купуємо рідкий вітамін Е і деміксид.
  3. Далі беремо скляну банку 0,5, обов'язково стерилізуємо її.

У банку засипаємо трави: 15 гр лопуха, 15 гр кропиви, по 10 гр хвоща, м'яти і лепехи.

Потім заливаємо масло. Я взяла сиродавлену олійку кунжуту, навпіл з касторовою олією, і додала туди CO2-екстракт кропиви і CO2-екстракт розмарину. Туди ж додаємо 8 крапель рідкого вітаміну Е.

Масло доливаємо доверху і закриваємо банку кришкою. Далі ставимо наше зілля в темне місце. Трави на маслі повинні настоюватися два тижні. Кожен день банку потрібно базікати, щоб зілля перемішалося.⠀

На аптечних травах: нутриціолог дала рецепт зілля для швидкого росту волоссяНавіть перукар здивується! (фото: pexels.com)

Як застосовувати маску для росту волосся

Через два тижні потрібно процідити всю суміш, траву викинути. Після цього залишиться десь півбанки олійки, вона буде темного кольору.

Відливаємо з банки в піалку 30 мл суміші (3-4 столові ложки). Додаємо в піалку 6 крапель ефірного масла розмарину, 6 крапель олії усьми, 2 краплі ефірного масла кориці, і 1 ч. л. розчину димексиду. (Розчин: змішуємо 1 ч. л. деміксиду з аптеки і 6 ч. л. води). Все перемішуємо і нарешті наносимо на шкіру голови.

Важливо: на всю довжину наносити не потрібно.

Загортаємо в плівку / пакет / шапочку для душу. Зверху можна надіти рушник / шапку і тримати в теплі. Тримаємо склад мінімум 2 години. Можна з ним спати, ходити по дому і займатися своїми справами.

Потім змиваємо шампунем і наносимо свій домашній догляд. У якості тоніку можна заварити кропиву - і обполоснути настоєм волосся після шампуню.

Таку процедуру робити 3 рази в тиждень. Всім довгого, густого, здорового волосся!

Раніше нутриціолог розповіла, в якій їжі варто шукати залозо, натуральні джерела.

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