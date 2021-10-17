Ці продукти треба їсти регулярно: нутриціолог назвала топ-7 натуральних джерел заліза
Залізо є головним компонентом гемоглобіну, білка еритроцитів (червоних кров'яних клітин), який переносить кисень з легенів в тканини. А як компонент міоглобіну залізо підтримує метаболізм м'язової і сполучної тканини.
Залізо необхідно для фізичного і неврологічного розвитку, клітинного функціонування і синтезу деяких гормонів. А ще залізо бере участь в роботі антиоксидантних ферментів.
Залізо в продуктах знаходиться в двох формах: гемовій та негемовій, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова.
Вегетаріанцям потрібно особливо ретельно стежити за залізом (фото: pexels.com)
Рослинна їжа і збагачені залізом продукти містять тільки негемове залізо. А ось червоне м'ясо, птиця, субпродукти і морепродукти містять і гемове, і негемове залізо.
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Добова потреба заліза
- для дорослих людей у віці від 19 до 50 років становить 8 мг - для чоловіків і 18 мг - для жінок.
- У період вагітності потреби зростають до 27 мг, більш високі норми для жінок пов'язані з крововтратою під час менструацій і через швидке зростання плода, що вимагає посиленого кровообігу.
- Норми розраховані на всеїдних людей, а вегетаріанцям потрібно вживати в 1,8 більше заліза.
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Жінкам вкрай важливо стежити за рівнем заліза в організмі (фото: pexels.com)
Щоб не зіткнутися з залізодефіцитною анемією, що особливо актуально для жінок репродуктивного віку, необхідно регулярно включати в свій раціон кращі джерела заліза:
- Свиняча печінка,
- куряча печінка,
- яловича печінка,
- устриці,
- темний шоколад,
- мідії,
- сочевиця,
- шпинат варений.
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