Блогерка поділилася несподіваним засобом для створення зіркової зачіски

TikTok-блогерка вирішила відтворити модну серед зірок, таких як Кім Кардашьян або Меган Фокс, зачіску і здивувала тисячі користувачів.

На це звернув увагу таблоїд The Sun.

Побачивши образ Меган Фокс на червоній доріжці у вересні минулого року, блогерка Еделі Фернандес (Edely Fernandez) захотіла повторити популярну укладку з ефектом мокрого волосся. Для цього вона вирішила використовувати гель, який виявився звичайним лубрикантом.

На думку деяких перукарів, інтимний гель здатен зафіксувати волосся потрібним чином на всю ніч.

У своєму відео дівчина наносить велику кількість лубриканта на волосся і, дійсно, домагається бажаного ефекту. Публікація стала вірусною і набрала 3,8 мільйона переглядів. Користувачі по-достоїнству оцінили даний лайфхак.

"Я перевірила цей засіб в старших класах, тому що місяцями думала, що це масло для волосся. Мої батьки померли зі сміху", "після твого відео продажу лубрикантів точно виростуть", - залишали коментарі користувачі.

Еделі Фернандес займається тим, що в своєму блозі експерементує зі своїм волоссям, створюючи всілякі зачіски і тестуючи косметику.