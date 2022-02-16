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Блогерка поділилася несподіваним засобом для створення зіркової зачіски

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Середа 16 лютого 2022 16:55
Блогерка поділилася несподіваним засобом для створення зіркової зачіски Меган Фокс (фото: Getty)
Автор: Сергій Кулик

TikTok-блогерка вирішила відтворити модну серед зірок, таких як Кім Кардашьян або Меган Фокс, зачіску і здивувала тисячі користувачів.

На це звернув увагу таблоїд The Sun.

Побачивши образ Меган Фокс на червоній доріжці у вересні минулого року, блогерка Еделі Фернандес (Edely Fernandez) захотіла повторити популярну укладку з ефектом мокрого волосся. Для цього вона вирішила використовувати гель, який виявився звичайним лубрикантом.

@edelydesigns Reply to @19_sam_94 ok i think i finally got it right #hairtok #meganfox #wethairlook Toxic x Pony - ALTÉGO

На думку деяких перукарів, інтимний гель здатен зафіксувати волосся потрібним чином на всю ніч.

У своєму відео дівчина наносить велику кількість лубриканта на волосся і, дійсно, домагається бажаного ефекту. Публікація стала вірусною і набрала 3,8 мільйона переглядів. Користувачі по-достоїнству оцінили даний лайфхак.

"Я перевірила цей засіб в старших класах, тому що місяцями думала, що це масло для волосся. Мої батьки померли зі сміху", "після твого відео продажу лубрикантів точно виростуть", - залишали коментарі користувачі.

Еделі Фернандес займається тим, що в своєму блозі експерементує зі своїм волоссям, створюючи всілякі зачіски і тестуючи косметику.

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TikTok блогерка
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