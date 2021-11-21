Якщо швидко брудниться волосся: трихолог назвала можливі причини і запропонувала рішення

1. Тип шкіри голови

Безсумнівно, власники сухої шкіри зі слабо вираженими сальними залозами будуть мити голову рідше. Якщо ж Вам від природи дісталися сальні залози з активною життєвою позицією, то нічого не поробиш - миємо голову так часто, як того вимагає ситуація.

Не намагайтеся "перевчити" шкіру на рідкісне очищення - не вийде. Тим більше, якщо у Вас себорейний дерматит (лупа) - отримаєте загострення.



2. Жирна шкіра обличчя

Волосся цілком може зібрати на себе шкірне сало і з обличчя (особливо з чола). Руки, головні убори і вільні зачіски будуть активно допомагати процесу. Намагайтеся менше чіпати руками волосся.

Користуйтеся матуючими кремами - нехай вони збирають на собі зайве шкірне сало.





3. "Це все гормони"

Даний пункт більше для батьків дітей, що подорослішали. З наближенням пубертату змінюється гормональний фон, збільшується кількість андрогенів, сальні залози починають працювати активніше і волосся вимагає більш частого очищення.

Не потрібно принципово мити голову один-два рази на тиждень, "як завжди мили". Міняйте шампунь і частоту його використання, як того вимагає стан шкіри.



4. Невідповідний шампунь

Всі шампуні мають різну очищувальну здатність. Виберіть засіб для вашого типу шкіри.

Популярні безсульфатні шампуні не дуже підходять для жирної шкіри голови (занадто м'яко очищають), а ось для сухої і нормальної - цілком.



5. Неправильне кондиціонування

Наносьте кондиціонер, відступаючи кілька сантиметрів від шкіри голови, а після добре змивайте його водою. Також деякі незмивні засоби і стайлінг можуть вимагати більш інтенсивного очищення.



6. Сушіть волосся відразу

Довгі ходіння з рушником на голові, сон з мокрою головою... Тепло, волого - справжня лазня, в якій сальні залози починають працювати на повну.

Правильна сушка феном буде тільки на користь волоссю і шкірі голови.

Ілюстративне фото (pexels.com)