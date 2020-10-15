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Для швидкого результату: Емілі Ратаковскі розкрила головний секрет своєї сяючої шкіри

Новость на русском → Четвер 15 жовтня 2020 18:15
Для швидкого результату: Емілі Ратаковскі розкрила головний секрет своєї сяючої шкіри Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Ольга Турчанікова

Беремо до уваги

Емілі Ратаковскі – одна з найкрасивіших дівчат сучасності, яка надихає своїм розкішним зовнішнім виглядом тисячі шанувальників. Модель, актриса і бізнесвумен славиться своїм досконалим тілом, яке відрізняється апетитними формами і стрункістю. У поєднанні з милим личком і природного сексапільністю вийшла просто гаряча суміш! Але хоча за свої зовнішні дані Ратаковскі повинна, в першу чергу, дякувати природі, без щоденної роботи над собою тут також не обійшлося.

Для швидкого результату: Емілі Ратаковскі розкрила головний секрет своєї сяючої шкіриДля швидкого результату: Емілі Ратаковскі розкрила головний секрет своєї сяючої шкіри

Емілі обожнює зволожуючі маски для обличчя (фото: instagram.com/emrata)

29-річна красуня не раз розповідала про те, скільки годин приділяє тренуванням, як харчується і яким процедурам для тіла віддає перевагу. Тепер же справа дійшла до догляду за шкірою обличчя. Емілі повідала послідовувачам, який б'юті-засіб робить її шкіру такою м'якою і шовковистою. Виявляється, секрет краси простий, і його цілком може дозволити собі кожна дівчина. Ратаковскі не може жити без гідрогелевих масок для обличчя. У своєму блозі дівчина повідомила про партнерство з одним з брендів, що випускають ці продукти, а також показала їх у дії.

Для швидкого результату: Емілі Ратаковскі розкрила головний секрет своєї сяючої шкіри

Ратаковскі розповіла про нову співпрацю (фото: instagram.com/emrata)

Ратаковскі буде не тільки обличчям марки, але і креативним директором. "Я одержима цими масками і схвильована тим, що нас чекає попереду... Підписуйтесь, щоб отримувати ексклюзивні матеріали про красу і догляд за обличчям. Не можу дочекатися, коли вже ви спробуєте все", – не може стримати захвату красуня.

Нагадаємо, раніше Емілі продемонстрировала, в чому ходити цією осінню на прогулянки.

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Новини України Краса модель Эмили Ратаковски
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