Б'юті-грамотність: косметолог навчила правильно вибирати косметику

Коли справа доходить до вибору косметики, виникає дуже багато питань щодо підбору та її складу. Як правильно вибрати косметику і не обдурити себе, заплативши гроші за неякісний продукт? Про це розповіла косметолог Тетяна Моторіна.

Перше, що потрібно читати на етикетці - це склад. Всі компоненти в складі розташовані від більшого до меншого в процентному співвідношенні.

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Що це означає?

Якщо в складі на першому місці стоїть вода (Аqua), значить її найбільше в засобі.

Якщо в кінці списку, наприклад, пантенол ( panthenol) - це "бебі-доза", тобто кількість зведено практично до нуля.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀

Одне з важливих правил! Шукайте в складі такий компонент, як віддушка (parfum), він вам підкаже, чи варто купувати цей засіб. Компоненти, які розташовані до віддушки, містяться в засобі у великій кількості. Ті ж, що після - в дуже незначній (не робочій) кількості від 1% до 0,0001%.

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Приміром, якщо активні елементи: вітаміни, масла, ретинол і т. д., стоять після (parfum), не чекайте позитивного результату, його не буде. А ось якщо до - беріть і користуйтеся.

Ще одне правило. Не вірте тому, що написано на етикетці великими, красивими літерами.

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Наприклад: "гіалуронова кислота", "вітамін Е" і т. д. Це зовсім не означає, що ці речовини присутні у складі. Тбто все, що написано на етикетці, відноситься до назви засобу і виробник може написати все що завгодно, навіть якщо цієї речовини немає на складі.