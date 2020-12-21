Б'юті-секрети вічно молодих японок: косметолог прочинила завісу таємниці

Ні для кого не секрет, що японці славляться довголіттям та міцним здоров'ям, а японки можуть похвалитися ще й нев'янучу молодість. У 30 років вони виглядають на 18, а в 40 - на 25. У чому ж їх секрет? Про це розповіла косметолог Тетяна Моторіна.

Секрети молодості японок: як у 40 виглядати на 25:

Рис для японок не тільки головний національний продукт харчування, але і ефективний засіб по догляду за обличчям.

Воду, в якій замочується рис, дівчата тут використовують для вмивання. Вона звужує пори, пом'якшує шкіру, вирівнює тон.

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Японки п'ють зелений чай і водневу воду – кращі антиоксиданти, здатні продовжити молодість.

Воднева вода – це омолодження зсередини, вона прибирає окислення і захищає колаген. Використовувати водень в косметології – значить зупиняти старіння. Багатьом з вас знайома процедура гідровакуумного пілінгу, який проводиться на апараті з подачею саме водню, де крім очищення і шліфування шкіри, ми отримуємо потужний омолоджуючий ефект.

Гарантія молодості, краси та здоров'я – не тільки зовнішній догляд, але і правильне харчування.



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Порівняємо наші гастрономічні традиції з японськими:

міні-порції у японців і палички проти наших великих тарілок і ложок;

культ свіжості продуктів і сезонність – тут смаки співпадають, якщо ми не зберігаємо готові страви кілька днів;

для японців важливо зберегти вітаміни: м'ясо і овочі ріжуть так, щоб вони швидше готувалися; наші товсті стейки не підійшли б;

м'ясо японці не їдять кожен день, як ми. Зате вони їдять "м'ясо з городу" – соєві боби і всі похідні з них;

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

овочів у нас теж достатньо. А ось водоростей – ні. Вони містять альгінати, які зменшують всмоктування жирів. І додавати їх в салати – відмінний варіант;

переважно японці їдять білий рис. Рис не солять при варінні, і він замінює хліб. У нас в стандартному раціоні занадто багато білого борошна;

ну і сіль, цукор, приправи – японці вважають, що в надлишку вони провокують нас з'їдати більше, ніж потрібно;

смажити – це не по-японськи, тут готують на пару, водяній бані, їдять сирі продукти.

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