ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як позбутися від сухості губ взимку: секретні лайфхаки від косметолога

Новость на русском → П'ятниця 18 грудня 2020 17:17
Як позбутися від сухості губ взимку: секретні лайфхаки від косметолога Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Вічна зимова проблема - губи часто сохнуть, тріскаються, обвітрюються. А з віком на них з'являються зморшки, вони стають тонше, втрачають природний пігмент. Як правильно доглядати за губами? Як допомогти при сухості і тріщинках? Що робити не варто? Про це розповіла на сторінці в Instagram косметолог Ольга Петруніна.

Одна з найчастіших помилок більшості: використання гігієнічної помади кілька разів в день, щоб змочити губи. Гігієнічна помада - це не вихід! Це захист від морозів, вітрів, сонця. В результаті частого використання шкіра зневоднюється, і ми отримуємо зворотний ефект.

Чому ж тоді зволожувати губи? Спеціальними кремами-бальзамами, масками. Вони зволожують і живлять губи, зменшують лущення, а професійні засоби запобігають першим ознакам старіння і навіть збільшують об'єм губ!

Як позбутися від сухості губ взимку: секретні лайфхаки від косметолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як SOS-допомога сухим і зневодненим губ підійдуть патчі. Вони інтенсивно зволожують і покращують стан губ за рахунок вмісту гіалуронової кислоти в складі. Після їх використання губи будуть виглядати доглянутими, свіже, трохи пухлее, помада ляже рівніше. А якщо під патч нанести зволожуючу сироватку, ефект буде ще краще. Але не забувайте, що патчі - це не довгостроковий перспективний догляд, а саме миттєва допомога.

Отже, виходить що:

  • гігієнічна помада це не вихід, а захист. Наносити її потрібно тоді, коли шкіру потрібно захистити (перед виходом на вулицю, перед басейном).
  • для догляду за губами потрібно мати спеціальний засіб (бальзам, маска для губ). Але не завжди обов'язково купувати окремий крем, можна замінити його вашим кремом для повік, так як шкіра губ і повік схожа і крем для повік - кращий догляд.

Нагадаємо, що раніше б'юті-блогер Марина навчила робити дієву омолоджуючу маску на основі глини.

До речі, косметолог Ірина Шарк поділилася топ-5 б'юті-лайфхаків на кожен день.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Краса косметолог красота
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Похорон Кернеса в Харкові відбудеться 23 грудня
Роман Тверденкоредактор стрічки новин Похорон Кернеса в Харкові відбудеться 23 грудня