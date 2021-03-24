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Чистка або пілінг? Косметолог розповіла всю правду про популярні процедури

Автор: Lite

Так все-таки чистка або пілінг? Насправді відповідь проста! Справа в тому, що це дві, абсолютно різні за дією на шкіру і по результату процедури, стверджує косметолог Тетяна Моторіна.

На сторінці в Instagram вона пояснила, якій з процедур віддати перевагу і які функції вони виконують.

Чистка збільшує ефективність усіх подальших процедур, т. к. чисті пори, шкіра дихає і готова приймати порції краси в повній мірі. Це не стільки естетична, скільки гігієнічна необхідності (як чищення зубів).

Періодичність проведення чистки залежить від типу і стану шкіри, виду чистки, правильно підібраного домашнього догляду, харчування, наявності шкідливих звичок!

Збільшити час між чистками відмінно допомагає курс пілінгів.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Хімічний пілінг - це процес видалення верхніх шарів шкіри подальшим оновленням шкіри. Він підвищує тонус шкіри, вирівнює її рельєф, покращує якість шкіри, розгладжує зморшки.

За допомогою пілінгу можна позбутися і від інших неприємностей, таких як зайве саловиділення, пігментація, постакне і не тільки.

Ці процедури відмінно робити разом, якщо для цього є показання. Після чистки відразу робити пілінг.

Висновок: пілінг не може замінити чистку, і навпаки, але вони працюють відмінно в дуеті.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Довгопола перерахувала звички, що провокують висипання.

До речі, косметолог Ольга Петруніна розповіла про правильний догляд за шиєю і областю декольте.

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