Не роби так: косметолог застерегла від популярних диво-процедур для обличчя

Фітнес для обличчя, тейпи, домашні маски і пілінги – це далеко не весь бюджетний арсенал, який обіцяє продовження молодості і краси без зайвих витрат. Правда, на ділі все обертається інакше, ніж на сторінках популярних б'юті-блогерів і в Інтернеті.

Косметолог Ольга Петруніна на сторінці в Instagram перерахувала топ-3 популярні процедури, які, всупереч поширеній думці, здатні лише нашкодити шкірі обличчя.

Фейсфитнесс

Це розпіарений напрямок непрофесійних тренерів шкодить вам. Накачати м'язи обличчя неможливо! Вони відрізняються від м'язів тіла. М'язи тіла кріпляться до кісток, їх завдання: підняти або опустити руку, зігнути або розігнути коліно. У кожного м'яза є м'яз, який буде виконувати протилежний рух.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

М'язи обличчя ж влаштовані інакше: одним кінцем вони кріпляться до кістки, іншим вплітаються в шкіру або в іншу м'яз. Якщо ми буде "тренувати" їх, погіршимо ситуацію.

Напруга м'язів обличчя і дає зморшки! А в напрузі вони у нас і без фітнесу. Саме тому тренувати м'язи обличчя не має ніякого сенсу і може привести до непередбачуваних наслідків у вигляді появи нових заломів, головних болів і тд.



Тейпи

Для тіла - так, можливо, для обличчя - ні. М'язи обличчя пов'язані з лицьовим нервом, тобто імпульс йде відразу з головного мозку по нерву і м'яз скорочується. Все це відбувається, коли ми відчуваємо емоцію.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо скелетну мускулатуру можна накачати, наприседать, привести в тонус, то обличчя працює з центральною нервовою системою, головним мозком, неусвідомлено, рухи м'язів обличчя - це тонка робота емоцій. Розслабляти його тейпами - дивне заняття (часом і токсин не справляється).

Більш того, тейпи - це пластирі, які шкодять поверхні шкіри. Але в Instagram продають все, що продається. Особливо якщо ця "процедура" умовно безкоштовна. Умовно, тому що марафони коштують ой як недешево.



Використання городу та інших продуктів на обличчя

Мало, хто замислюється, що використання продуктів, особливо фруктів і ягід, може не тільки не допомогти, але і нашкодити шкірі!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

На шкіру потрібно наносити стабільні, контрольовані суміші. У ягодах і фруктах містяться кислоти, які можуть спровокувати опік. Мінімальна шкода цього - вони можуть стати причиною пігментації.

Літо - саме час для ягід в їжу, але зовсім не час для фруктових кислот для обличчя. І, будь ласка, не варто робити пілінги з соди і маски з перекису водню.

Шкіра обличчя у вас одна. Не потрібно піддавати її шоку з смузі або аптечної суміші. 21 століття, у нас мільйон можливостей. Фрукти, ягоди, вівсянка - добре для організму, але погано для шкіри.