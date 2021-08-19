Відновить навіть дуже пошкоджене волосся: трихолог розкрила секретний простий домашній рецепт
Як глибоко зволожити волосся? Рецепт простий, але дуже дієвий! Насправді це не складно зовсім.
Як це зробити, розповіла на особистій сторінці в Instagram трихолог Лариса Пономаренко.
Для цього потрібно мати трохи терпіння, часу і косметичні засоби під рукою, а саме - хорошу маску або бальзам.
На чисте вимите і злегка віджате волосся нанести невелику кількість бальзаму або маски.
Якщо ваше волосся нормальне або трохи сухе (не ламаюке), то візьміть бальзам, а якщо маску - то не частіше 1 разу на тиждень-два.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Якщо ваше волосся пошкоджене, то віддайте перевагу масці для волосся з кератином, гідролізованими оліями, колагеном.
Загорнути волосся в пучок і одягти поліетиленову шапочку для душу (або пакет). Тепер потрібно створити парниковий ефект для волосся (саме в цьому мікрокліматі кутикули добре піднімаються і поліпшується проникнення) для цього гріємо волосся феном 3-4 хвилини (можна використовувати термошапку). Потім загортаємо теплим махровим рушником. Через 15 хвилин змити волосся під проточною водою.
Такий догляд, якщо його проводити регулярно, допоможе відновити навіть дуже пошкоджене волосся. Головне - терпіння і циклічність: 1-2 рази в тиждень, залежно від поточного стану волосся.
Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна перерахувала компоненти в складі косметики, які варто обходити стороною.