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Відновить навіть дуже пошкоджене волосся: трихолог розкрила секретний простий домашній рецепт

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Четвер 19 серпня 2021 15:38
Відновить навіть дуже пошкоджене волосся: трихолог розкрила секретний простий домашній рецепт Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Як глибоко зволожити волосся? Рецепт простий, але дуже дієвий! Насправді це не складно зовсім.

Як це зробити, розповіла на особистій сторінці в Instagram трихолог Лариса Пономаренко.

Для цього потрібно мати трохи терпіння, часу і косметичні засоби під рукою, а саме - хорошу маску або бальзам.

На чисте вимите і злегка віджате волосся нанести невелику кількість бальзаму або маски.

Якщо ваше волосся нормальне або трохи сухе (не ламаюке), то візьміть бальзам, а якщо маску - то не частіше 1 разу на тиждень-два.

Відновить навіть дуже пошкоджене волосся: трихолог розкрила секретний простий домашній рецепт

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо ваше волосся пошкоджене, то віддайте перевагу масці для волосся з кератином, гідролізованими оліями, колагеном.

Загорнути волосся в пучок і одягти поліетиленову шапочку для душу (або пакет). Тепер потрібно створити парниковий ефект для волосся (саме в цьому мікрокліматі кутикули добре піднімаються і поліпшується проникнення) для цього гріємо волосся феном 3-4 хвилини (можна використовувати термошапку). Потім загортаємо теплим махровим рушником. Через 15 хвилин змити волосся під проточною водою.

Такий догляд, якщо його проводити регулярно, допоможе відновити навіть дуже пошкоджене волосся. Головне - терпіння і циклічність: 1-2 рази в тиждень, залежно від поточного стану волосся.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна перерахувала компоненти в складі косметики, які варто обходити стороною.

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