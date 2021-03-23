Не роби так: топ-11 звичок, що провокують висипання

Висипання на обличчі, які також називають акне, періодично турбують багатьох дівчат навіть у дорослому віці. При цьому нерідко складно зрозуміти, що ж викликало їх появу. Дерматолог-косметолог Ольга Довгопола розповіла, які шкідливі звички найчастіше провокують висипання.

Топ-11 звичок, що викликають висипання:

1. Ви вмиваєтеся тільки 1 раз в день.

Вмиватися потрібно 2 рази в день: вранці і ввечері. За день на шкірі обличчя ми збираємо колекцію з пилу, бруду, бактерій. І якщо руки нас привчили мити відразу після повернення додому з вулиці, то вмивати обличчя ми прагнемо не завжди.

Якщо ви будете наносити крем на неочищену шкіру, то через утворену плівку він, по-перше, не вбереться, а по-друге, змішаний з брудом і пилом, викличе запалення і висипання.

2. Неналежним чином змиваєте макіяж.

Спочатку змиваємо мицеллярною водою або двофазним засобом - умивання гелем - протираємо лосьйоном - наносите крем.

3. Умивання агресивними засобами, які пересушують і травмують шкіру, порушують її захисний бар'єр (мило, хлоргексидин, а деякі вмиваються пральним порошоком)..

4. Використовуєте щільні, дешеві тональні засоби мас-маркет, які забивають пори. Замініть на більш легкі BB, CC креми, наприклад, аптечних брендів (є навіть денні лікувальні креми з тоном).

5. Неналежна обробка кистей, спонжей для нанесення макіяжу.

6. Багато простих вуглеводів і фаст фуду в раціоні, які стимулюють роботу сальних залоз.

7. Хронічний стрес і недосипання.

8. Чіпати обличчя руками протягом дня.

Одна з найпоширеніших звичок, коли ви сидите за комп'ютером або телефоном і несвідомо чіпаєте обличчя руками.

9. Вживання молочних продуктів. У деяких є зв'язок з висипаннями, у когось немає. Як перевірити? Відмініть на 3 тижні всю молочку, а далі поступово вводите в раціон по одному продукту. Слухайте свій організм!

10. Намагайтеся не притуляти телефон до щік і дезінфікувати антисептиком 2-3 рази на день.

11. Міняйте маску кожні 2 години, а краще виготовити самостійно з марлі, яка буде дихати і не натирати (відео є на YouTube).



Ілюстративне фото (pexels.com)

Якщо є тривалі висипання - зверніться на консультацію до дерматолога.