Не роби так: топ-5 помилок при очищенні шкіри, якими грішить багато хто

Помилка 1

Не розділяти демакіяж і очищення шкіри. Це 2 окремих самостійних етапи і об'єднувати їх не можна. Спочатку змили косметику, потім очистили шкіру.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)



Помилка 2

Наносити очищуючий засіб по центру обличчя, виключаючи зону біля лінії росту волосся! Багато хто боїться намочити волосся або просто вмиваються наспіх. Досить скоро в цьому "сліпому плямі" (верхня частина чола, зона біля вух) з'являється висип. І це ніякі не проблеми зі шлунком, а просто елементарний недолік очищення. Щоб було зручніше, купіть собі обруч або пов'язку і прибирайте волосся.



Помилка 3

Кларисоники та інші щітки кожен (!) день. Максимум 1-2 рази на тиждень, За умови, що шкіра жирна і щільна. Нормальній шкірі не частіше 1 разу на тиждень. Чутливій шкірі вони протипоказані.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Помилка 4

Очищати шкіру до скрипу. Особливо це люблять дівчата з жирною шкірою. Здається, якщо не скрипить, значить погано вмилися. Насправді, чим більше ми знежирюємо шкіру, тим в більшому шоці перебувати сальна залоза і тим активніше продукує шкірне сало. Один з індикаторів того, що ви занадто сильно знежирюєте шкіру - поява жирного блиску через кілька годин після вмивання.



Помилка 5

Використовувати умивалки з SLS і SLES. Це агресивні ПАР, які порушують захисний бар'єр шкіри. До умивалки одна вимога - відсутність SLS и SLES. Такі є в абсолютно будь-якому сегменті косметики. Вибирайте на свій смак, не насилуйте шкіру і вона відповість вам красою.