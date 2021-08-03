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Вся справа в зачісці: 54-річна Ніколь Кідман захопила мережу молодим зовнішнім виглядом

Автор: RBC.UA

Ніколь Кідман опублікувала новий кадр у своєму блозі, де постала з незвичайною стрижкою.

Актриса на фото виглядає стильно, але багато фанатів буквально не впізнали з перших секунд кучеряву довговолосу красуню. Вона неймовірно покращала і посвіжіла!

Володарка копиці золотистого волосся, Ніколь Кідман вже давно привчила фоловерів до свого фірмового стилю. Тим дивніше було фанатам, коли на новому фото в своєму блозі зірка постала з короткою стрижкою - щось середнє між зачіскою Твіггі і каре. Одягнена в футболку і чорні шкіряні штани, 54-річна зірка виглядала відмінно. Квітучий зовнішній вигляд і струнка фігура тут же привернули увагу послідовувачів, які почали писати їй численні коментарі.

Ніколь Кідман з новою зачіскою (фото: instagram.com/nicolekidman)

Фото було присвячено перемозі Логана Мартіна, який отримав золоту медаль на Олімпійських Іграх в Токіо. Австралійський гонщик BMX Dirt і Freestyle з Logan Reserve - співвітчизник Ніколь. А вона завжди дуже завзято вболіває за своїх.

Крім привітань, фоловери приділили увагу і зовнішньому вигляду Кідман. "Чому ти виглядаєш такою молодою", "Ти така красива", "Просто вау", "Гарненька!", "Завжди молода", - пишуть вони.

Нагадаємо, раніше Ніколь показала ніжне фото з коханим чоловіком.

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Николь Кидманприческа