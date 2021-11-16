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"Дорога брюнетка" витіснила блонд: наймодніший відтінок волосся, на думку покоління Z

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Вівторок 16 листопада 2021 20:20
"Дорога брюнетка" витіснила блонд: наймодніший відтінок волосся, на думку покоління Z Хейлі Бібер (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: Ольга Турчанікова

Вузькі джинси, бічний проділ і смайлики - покоління Z охрестило майже всі тенденції, що полюбилися світу, як cheugy - застарілі, базові і "протилежні модним". І здається, в цей список потрапило і світле волосся. Дана тенденція пронеслася по світових салонах краси і вже помітна по багатьом знаменитостям, включаючи Хейлі Бібер, Джіджі Хадід і Карі Делевінь, які відмовилися від своїх світлих локонів на користь більш темного кольору.

Пропонуємо ближче дізнатися, що входить в поняття "дорога брюнетка".

На думку стилістів, бути повністю блондинкою вже не актуально. Сьогодні можна вибрати один з двох стильних варіантів: більш природні нейтральні кольори або модні і яскраві кольори. Причина, в першу чергу, - бажання зберегти здоров'я і красу волосся.

&quot;Дорога брюнетка&quot; витіснила блонд: наймодніший відтінок волосся, на думку покоління Z&quot;Дорога брюнетка&quot; витіснила блонд: наймодніший відтінок волосся, на думку покоління ZХейлі Бібер зрадила звичний блонд (фото: instagram.com/haileybieber)

"Покоління Z більше прагне до природності, приймає структуру волосся, грає з нею і робить життя набагато простіше", - говорить стиліст по волоссю Маріано Руїс. Як відомо, інтенсивне освітлення волосся - досить травматичний процес. Незважаючи на те, що на ринку є безліч продуктів для підвищення міцності волосся, з часом локони втомлюються і ламаються.

&quot;Дорога брюнетка&quot; витіснила блонд: наймодніший відтінок волосся, на думку покоління Z&quot;Дорога брюнетка&quot; витіснила блонд: наймодніший відтінок волосся, на думку покоління Z

Джіджі Хадід з новим кольором волосся (фото: instagram.com/gigihadid)

Однак є й інша думка. Стиліст по волоссю Джейсон Коллієр стверджує, що застаріли певні техніки, такі як "відблиски" і балаяж. "Бути блондинкою все ще в моді, - сказав він. - Немодними стають, скоріше, техніки, такі як відблиски і переходи, так як вони вимагають певного догляду, а люди схиляються до більш простих стилів обслуговування".

&quot;Дорога брюнетка&quot; витіснила блонд: наймодніший відтінок волосся, на думку покоління Z

&quot;Дорога брюнетка&quot; витіснила блонд: наймодніший відтінок волосся, на думку покоління ZКара Делевінь також прихильниця "дорогої брюнетки" (фото: instagram.com/caradelevingne)

Майстер згоден з тим, що природність стає все більш модною і що клієнти відчувають себе більш впевнено з рідним кольором волосся. Але не може говорити про приплив клієнтів-брюнеток.

"Серед моїх клієнтів насправді збільшилася кількість тих, хто хоче стати блондинкою", - сказав він. Також додавши, що в зимові місяці люди схильні вибирати більш темні і багаті тони... Але після кількох останніх локдаунів часто шукають більш невибагливий стиль фарбування.

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