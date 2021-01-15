ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Це найкраще, що я пробувала: Вікторія Бекхем розкрила секрет ідеального макіяжу

Новость на русском → Великобританія, П'ятниця 15 січня 2021 20:21
Це найкраще, що я пробувала: Вікторія Бекхем розкрила секрет ідеального макіяжу Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Вікторія Бекхем взяла участь у новій фотосесії для свого бренду косметики Victoria Beckham Beauty. У мережу вона поки що виклала короткий ролик, на якому її готують до зйомки. Дружині Девіда Бекхема зробили розкішний макіяж, родзинка якого - у виразних очах. Коричневі smoky - улюблений мейк-ап Вікторії. Вони відмінно підходять під її кольоротип, а також робить образ екс-перчинки гламурним і жіночним.

Вікторія показала улюблений б'юті-продукт (відео: instagram.com/victoriabeckham)

Цього разу Вікторія не просто показала новий ролик, а зробила б'юті-зізнання. За словами бізнесвумен і дизайнера, секрет її ідеального макіяжу очей - туш.

"Це найкраща туш, яку я коли-небудь використовувала! Я вже деякий час тестую її на зйомках, і мені не терпиться поділитися нею з вами... #FutureLash, завтра буде на @victoriabeckhambeauty x VB", - написала зірка, закликаючи фанатів на сторінку її б'юті-бренду.

Фанати багатодітної мами зазначили, що вони мріють вже скоріше спробувати новинку. А також, що 46-річна знаменитість виглядає неймовірно привабливо.

Не так давно Вікторія продемонструвала стильний образ у дусі 70-х, який варто взяти на замітку при формуванні своїх аутфітів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Краса Виктория Бекхэм актриса модель
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Зеленський поскаржився Меркель на відсутність прогресу щодо Донбасу
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Зеленський поскаржився Меркель на відсутність прогресу щодо Донбасу