Гладка шкіра після акне: косметолог розповіла, як позбутися рубців
Рубці на шкірі виникають у місці пошкодження тканини, так з'являються постакне. Їх утворення пов'язане з виробленням колагену при загоєнні: якщо його мало - утворюється ямка (атрофічні рубці), якщо багато - ущільнення (гіпертрофічні), іноді виходить за межі ранки (келоїдні).
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла косметолог і нутриціолог Яна Фоксі.
"Рубці при акне залишаються від тривалого запалення. Якщо запалення тримаються довго, потрібно йти на чистку", - порадила нутриціолог і косметолог.
Засоби проти рубців постакне (фото: pixabay.com)
Яна підкреслила, що лікування гіпертрофічних рубців варто довірити дерматологові. А ось атрофічні рубці - ямки, можна спробувати прибрати в домашніх умовах або у косметолога.
Як прибрати постакне
Косметикою рубці не прибрати, нагадала косметолог. Тому фахівець пропонує тактику: змушувати шкіру оновлюватися. З цим завданням справляються ретиноїди, мезороллер і косметична хиджама.⠀
- "Якщо пошкодження виникло зовсім недавно, щоб не допустити рубцювання, використовуйте мазь Куріозін. Ретиноїди змушують шкіру оновлюватися зсередини, впливаючи на ретиноєвої рецептори в клітинах.
- Косметична хіджама особливо ефективна курсами, але тільки у фахівця.
- Мезороллер, якщо говорити коротко, робить невеликі проколи на шкірі, змушуючи її робити новий колаген на місці ямки. В ідеалі використовувати його з пептидними сироватками (особливо, з матриксилом і пептидами міді). Довжини голок 0,5 мм буде достатньо", - розповіла у своєму блозі Яна.⠀
Також фахівець нагадала, що не варто забувати про достатню кількісті білка в харчуванні. Для його засвоєння потрібно привести до ладу кислотність шлунка і роботу ферментів підшлункової залози.
"Також буде доречним додати в раціон колаген з кісткових бульйонів, холодців або хоча б добавок", - підсумувала Яна.
Нагадаємо, нутриціолог розповіла, як прибрати целюліт: відмовтеся від цих продуктів.
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