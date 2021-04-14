Гладка шкіра після акне: косметолог розповіла, як позбутися рубців

Рубці на шкірі виникають у місці пошкодження тканини, так з'являються постакне. Їх утворення пов'язане з виробленням колагену при загоєнні: якщо його мало - утворюється ямка (атрофічні рубці), якщо багато - ущільнення (гіпертрофічні), іноді виходить за межі ранки (келоїдні).
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла косметолог і нутриціолог Яна Фоксі.
"Рубці при акне залишаються від тривалого запалення. Якщо запалення тримаються довго, потрібно йти на чистку", - порадила нутриціолог і косметолог.
Яна підкреслила, що лікування гіпертрофічних рубців варто довірити дерматологові. А ось атрофічні рубці - ямки, можна спробувати прибрати в домашніх умовах або у косметолога.
Косметикою рубці не прибрати, нагадала косметолог. Тому фахівець пропонує тактику: змушувати шкіру оновлюватися. З цим завданням справляються ретиноїди, мезороллер і косметична хиджама.⠀
Також фахівець нагадала, що не варто забувати про достатню кількісті білка в харчуванні. Для його засвоєння потрібно привести до ладу кислотність шлунка і роботу ферментів підшлункової залози.
"Також буде доречним додати в раціон колаген з кісткових бульйонів, холодців або хоча б добавок", - підсумувала Яна.
Нагадаємо, нутриціолог розповіла, як прибрати целюліт: відмовтеся від цих продуктів.
Читайте також: два простих продукти для здорової сяючої шкіри і густого волосся, які легко знайти в будь-якому супермаркеті.