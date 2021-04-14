Гладка шкіра після акне: косметолог розповіла, як позбутися рубців

"Рубці при акне залишаються від тривалого запалення. Якщо запалення тримаються довго, потрібно йти на чистку", - порадила нутриціолог і косметолог.

Засоби проти рубців постакне (фото: pixabay.com)

Яна підкреслила, що лікування гіпертрофічних рубців варто довірити дерматологові. А ось атрофічні рубці - ямки, можна спробувати прибрати в домашніх умовах або у косметолога.

Як прибрати постакне

Косметикою рубці не прибрати, нагадала косметолог. Тому фахівець пропонує тактику: змушувати шкіру оновлюватися. З цим завданням справляються ретиноїди, мезороллер і косметична хиджама.⠀

"Якщо пошкодження виникло зовсім недавно, щоб не допустити рубцювання, використовуйте мазь Куріозін. Ретиноїди змушують шкіру оновлюватися зсередини, впливаючи на ретиноєвої рецептори в клітинах.

Куріозін. Ретиноїди змушують шкіру оновлюватися зсередини, впливаючи на ретиноєвої рецептори в клітинах. Косметична хіджама особливо ефективна курсами, але тільки у фахівця.

особливо ефективна курсами, але тільки у фахівця. Мезороллер, якщо говорити коротко, робить невеликі проколи на шкірі, змушуючи її робити новий колаген на місці ямки. В ідеалі використовувати його з пептидними сироватками (особливо, з матриксилом і пептидами міді). Довжини голок 0,5 мм буде достатньо", - розповіла у своєму блозі Яна.⠀

Також фахівець нагадала, що не варто забувати про достатню кількісті білка в харчуванні. Для його засвоєння потрібно привести до ладу кислотність шлунка і роботу ферментів підшлункової залози.

"Також буде доречним додати в раціон колаген з кісткових бульйонів, холодців або хоча б добавок", - підсумувала Яна.