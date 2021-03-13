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Гормоны и лишний вес: диетолог дала исчерпывающий ответ

Новина українською → Суббота 13 марта 2021 08:38
Гормоны и лишний вес: диетолог дала исчерпывающий ответ Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

А вы знали, что лишний вес в 98% связан с неправильным питанием, а в 2% с гормональным нарушением? Как гормоны влияют на похудение рассказала диетолог Светлана Никитчук.

На странице в Instagram она поговорила о гормонах, отвечающих за стройность.

Многие эндокринные нарушения начинаются с набором веса, а вес потом еще больше набирается из-за гормональных нарушений. Круг замкнулся.

Многие сразу начинают лечение гормонами, и если на то есть показания, это правильно. Но далеко не все начинают диетотерапию. А ведь это основа здоровой эндокринной системы!

Давайте по-порядку разбирать гормоны и станем грамотными в этих вопросах. Два самых популярных гормона воюющих за свою территорию по лишнему весу, это: грелин и лептин.

Гормоны и лишний вес: диетолог дала исчерпывающий ответ
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Грелин, если его много, стимулирует чувство голода. Он подает сигналы в мозг и ноги ведут к холодильнику не только днем, но и ночью.

Лептин отвечает за чувство насыщения. Что интересно, недостаток, как и переизбыток, лептина приведет к потере насыщения. Ешь и остановиться не можешь.

Влияние на первый гормон оказывают:

  • Сон
  • Количество и качество еды

На второй:

  • Регулярное питание
  • Постоянное движение
  • Постепенное похудение

Также, важное условие успешной терапии, после нормализации веса, необходимо восстановить и самооценку, чтобы научиться справляться с реалиями мира, не пережевывая их с едой.

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала, какие блины можно есть худеющим.

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