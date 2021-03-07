Гарячі фото Марини Бех-Романчук - нашої чемпіонки, про яку говорить весь світ

25-річна Марина Бех-Романчук виграла чемпіонат Європи з легкої атлетики, чим змусила весь світ знову говорити про себе.

Чому знову? Тому що крім того, що Марина часто стає кращою спортсменкою нашої країни, її справедливо визнають однією з найсексуальніших легкоатлеток в світі!

Її фото зводять з розуму багатьох шанувальників спорту. Однак не варто "западати" на Марину, адже її серце вже зайняте - вона одружена з віце-чемпіоном світу з плавання Михайлом Романчуком.