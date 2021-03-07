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Гарячі фото Марини Бех-Романчук - нашої чемпіонки, про яку говорить весь світ

Новость на русском → Неділя 07 березня 2021 12:08
Гарячі фото Марини Бех-Романчук - нашої чемпіонки, про яку говорить весь світ Марина Бех-Романчук - золота чемпіонка (фото: instagram.com/marynabekh)
Автор: Lite

25-річна Марина Бех-Романчук виграла чемпіонат Європи з легкої атлетики, чим змусила весь світ знову говорити про себе.

Чому знову? Тому що крім того, що Марина часто стає кращою спортсменкою нашої країни, її справедливо визнають однією з найсексуальніших легкоатлеток в світі!

Її фото зводять з розуму багатьох шанувальників спорту. Однак не варто "западати" на Марину, адже її серце вже зайняте - вона одружена з віце-чемпіоном світу з плавання Михайлом Романчуком.

Але краса жне має ніяких меж, правда? Тому ми зібрали найяскравіші, пристрасні і гарячі знімки молодої української зірки спорту з її Instagram, які точно порадують вас.

Гарячі фото Марини Бех-Романчук - нашої чемпіонки, про яку говорить весь світГарячі фото Марини Бех-Романчук - нашої чемпіонки, про яку говорить весь світГарячі фото Марини Бех-Романчук - нашої чемпіонки, про яку говорить весь світГарячі фото Марини Бех-Романчук - нашої чемпіонки, про яку говорить весь світГарячі фото Марини Бех-Романчук - нашої чемпіонки, про яку говорить весь світГарячі фото Марини Бех-Романчук - нашої чемпіонки, про яку говорить весь світГарячі фото Марини Бех-Романчук - нашої чемпіонки, про яку говорить весь світГарячі фото Марини Бех-Романчук - нашої чемпіонки, про яку говорить весь світГарячі фото Марини Бех-Романчук - нашої чемпіонки, про яку говорить весь світГарячі фото Марини Бех-Романчук - нашої чемпіонки, про яку говорить весь світГарячі фото Марини Бех-Романчук - нашої чемпіонки, про яку говорить весь світГарячі фото Марини Бех-Романчук - нашої чемпіонки, про яку говорить весь світГарячі фото Марини Бех-Романчук - нашої чемпіонки, про яку говорить весь світГарячі фото Марини Бех-Романчук - нашої чемпіонки, про яку говорить весь світГарячі фото Марини Бех-Романчук - нашої чемпіонки, про яку говорить весь світГарячі фото Марини Бех-Романчук - нашої чемпіонки, про яку говорить весь світГарячі фото Марини Бех-Романчук - нашої чемпіонки, про яку говорить весь світГарячі фото Марини Бех-Романчук - нашої чемпіонки, про яку говорить весь світГарячі фото Марини Бех-Романчук - нашої чемпіонки, про яку говорить весь світ

Марина Бех-Романчук вражає красою (фото: instagram.com/marynabekh)

Нагадаємо, що Марина завоювала золоту медаль на змаганнях у польському Торуні, показавши результат 6,92 м у стрибках у довжину.

Емоційний "золотий" стрибок українки, в якому вона показала найкращий результат сезону в світі і стала чемпіонкою – дивіться на відео:

Марина Бех-Романчук виграла чемпіонат Європи

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