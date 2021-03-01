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Екс-ВІА Гра знялася в сексуальній весняній фотосесії. У чому секрет її ідеальної фігури?

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 18:31
Екс-ВІА Гра знялася в сексуальній весняній фотосесії. У чому секрет її ідеальної фігури? Міша Романова (фото: Secret Service Entertainment Agency)
Автор: Lite

Екс-учасниця групи ВІА Гра Міша Романова знялася в сексуальній весняній фотосесії для модного глянцю.

В гарячих образах співачка з'явилася на сторінках першого весняного номера журналу TOUCH.

Для зйомки Міша приміряла речі від відомих брендів, серед яких CHANEL, VERSACE, GUCCI і багато інших.

Відверті і сміливі вбрання демонструють ідеальну фігуру Міші, яка, за її словами, після пологів стала краще, чим у часи роботи в ВІА Грі.

Екс-ВІА Гра знялася в сексуальній весняній фотосесії. У чому секрет її ідеальної фігури?Екс-ВІА Гра знялася в сексуальній весняній фотосесії. У чому секрет її ідеальної фігури?Екс-ВІА Гра знялася в сексуальній весняній фотосесії. У чому секрет її ідеальної фігури?Екс-ВІА Гра знялася в сексуальній весняній фотосесії. У чому секрет її ідеальної фігури?Екс-ВІА Гра знялася в сексуальній весняній фотосесії. У чому секрет її ідеальної фігури?Екс-ВІА Гра знялася в сексуальній весняній фотосесії. У чому секрет її ідеальної фігури?

Міша Романова (фото: Secret Service Entertainment Agency)

Фотосесія показує один день з життя зірки, яка постійно знаходиться в русі і змінює образ за образом, завжди залишаючись чарівною. Суворий світлий костюм з капелюхом і яскравими аксесуарами для ділових зустрічей у місті, пікантний варіант укороченого вечірнього плаття і спокусливі луки в боді, коли насичений день підходить до завершення.

Екс-ВІА Гра знялася в сексуальній весняній фотосесії. У чому секрет її ідеальної фігури?Екс-ВІА Гра знялася в сексуальній весняній фотосесії. У чому секрет її ідеальної фігури?

Міша Романова (фото: Secret Service Entertainment Agency)

При цьому сама Романова не вважає себе ідеальною: для неї ключ до жіночої сексуальності - не в прагненні до ідеалу, а в тому, щоб бути собою і відчувати щастя.

Також співачка поділилася лайфхаками, як зберігати прекрасну форму і не набирати вагу навіть у період карантину.

"Секрет моєї фігури - в дисципліні! Навіть коли цього зовсім не хочеться, я весь час займаюся спортом", - ділиться одкровеннями артистка, яка суворо дотримується системи здорового харчування.

Екс-ВІА Гра знялася в сексуальній весняній фотосесії. У чому секрет її ідеальної фігури?Екс-ВІА Гра знялася в сексуальній весняній фотосесії. У чому секрет її ідеальної фігури?Екс-ВІА Гра знялася в сексуальній весняній фотосесії. У чому секрет її ідеальної фігури?

Міша Романова (фото: Secret Service Entertainment Agency)

Раніше ми писали, що вагітна Емілі Ратаковскі вирушила на нічну прогулянку в прозорому комбінезоні і на підборах.

Також дивіться, як Леся Нікітюк в спокусливому латексному костюмі демонструє ідеальну фігуру.

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