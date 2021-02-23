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Ідеальна: Кайлі Дженнер з яскравим макіяжем захопила неземною красою

Новость на русском → США, Вівторок 23 лютого 2021 19:33
Ідеальна: Кайлі Дженнер з яскравим макіяжем захопила неземною красою Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайлі Дженнер показала серію нових фото, на яких представила новинки своєї нової лінії Kylie Cosmetics. Кілька відтінків помад зробили образ однієї з найбільш багатих дівчат планети просто чарівним.

Яскраві кольори в макіяжі, які продемонструвала Кайлі, точно будуть актуальними майбутньої весни. Надихаємося!

Кайлі позує з цегляно-червоною, рожевою, бежевою і яскраво-червоною помадою. Макіяж очей вона зробила класичний: чорні стрілки, накладні вії. А завершили мейк-ап ретельно прокрашені брови. Образ дівчини доповнила ультрамодні зараз сережки кафи, а також золотисті сережки-кільця.

Ідеальна: Кайлі Дженнер з яскравим макіяжем захопила неземною красоюІдеальна: Кайлі Дженнер з яскравим макіяжем захопила неземною красоюІдеальна: Кайлі Дженнер з яскравим макіяжем захопила неземною красоюІдеальна: Кайлі Дженнер з яскравим макіяжем захопила неземною красоюКайлі Дженнер з якрим макіяжем (фото: instagram.com/kyliejenner)

У підпису зірка повідомила, що вона рада оголосити про надходження популярних відтінків. А у відповідь отримала масу компліментів: "Дивна", "Я в захваті", "Ти найкраща", "Красива", "Ідеал", - пишуть фанати, яких у Кайлі вже 217 мільйонів.

Нагадаємо, саме бренд Kylie Cosmetics приніс Дженнер статус наймолодшої мільйонерки в світі. Зараз, правда, титул у Кайлі забрали, але на кількості шанувальників марки це не відбилося.

Раніше ми писали, що Кайлі показала, як носити наймодніші джинси майбутньої весни.

Також Кайлі взяла участь у провокаційній фотосесії зі старшими сестрами.

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