Взяти до уваги: Кайлі Дженнер показала, як носити наймодніші джинси весни

Кайлі Дженнер продемонструвала найбільш актуальний образ майбутнього сезону, примірявши ультрамодні джинси і кроп-топ, який оголив її плоский животик. Дівчина зібрала масу компліментів. Беремо лук зірки мережі до уваги!

Отже, які ж джинси варто прикупити собі на новий теплий сезон? Однозначно б'є рекорди популярності модель з широкими штанинами. У випадку з Кайлі, вони ще й расширюються від стегна. Яскравий, життєрадісний принт і висока посадка - ще 2 актуальні деталі.

Кайлі Дженнер в найбільш актуальних брюках весни (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі вдало скомбінувала штани з білим топом, який виглядав досить нейтрально, але вирізи з боків і довжина додали потрібну гарячу нотку. З аксесуарів зірка мережі і ікона стилю вибрала синю сумочку, а також золотий ланцюжок на талії і пластикові кільця, про які ми вже писали. З собою молода мама прихопила курточку молочного відтінку і окуляри в білій оправі.