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Ідеальні брови без гелю і туші: Ірина Шейк поділилася незвичайним б'юті-секретом, який підійде всім

Новость на русском → Вівторок 22 грудня 2020 16:26
Ідеальні брови без гелю і туші: Ірина Шейк поділилася незвичайним б'юті-секретом, який підійде всім Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Lite

Ірина Шейк не раз розповідала про те, як доглядає за собою. За словами моделі, вона не є прихильницею домашніх процедур і масок. А от професійний догляд у неї на постійній основі. Також в її косметичці завжди знайдеться блиск для губ і туш. "Нанесення макіяжу - це особливий, особистий ритуал для мене, коли ти фокусуєшся на собі, своєму настрої і своїх бажаннях", - розповідала Шейк в одному з недавніх інтерв'ю.

Ідеальні брови без гелю і туші: Ірина Шейк поділилася незвичайним б'юті-секретом, який підійде всімІдеальні брови без гелю і туші: Ірина Шейк поділилася незвичайним б'юті-секретом, який підійде всімІрина поділилася лайфхаком (фото: instagram.com/voguerussia)

А ось що стосується брів, вона не слідує трендам на "товщину та ширину". Ірина обожнює природну форму, яку намагається не "псувати" зайвою фарбою. Одному з найвідоміших модних глянцевих видань в світі Vogue вона зізналася, що домогтися ідеальної форми їй допомагає... звичайна зубна щітка.

"Що стосується брів, я не люблю туші, гелі і все таке... Так що - зубна щітка!", - поділилася Ірина. На фото видно, що Шейк ретельно зачісує волосинки вгору, а потім підкреслює природну форму брів. До речі, такий прийом часто використовують навіть імениті візажисти. Мабуть, від них Ірина дізналася цей маленький секрет.

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк показала кілька розкішних образів, які стануть кращим рішенням для новорічних вечірок.

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Новини України Краса красота модель Ірина Шейк
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