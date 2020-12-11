Казкова принцеса: Ірина Шейк в розкішних вечірніх вбраннях захопила неземною красою

Ірина Шейк стала обличчям нової промо-кампанії відомого бренду Oscar de la Renta. У лукбуці колекції Pre-Fall 2021 вона приміряла розкішні вечірні вбрання, від вишуканих суконь до стильних костюмів. Всі вони можуть стати відмінним джерелом натхнення при виборі способу на період новорічних свят. Надихаємось!

Ірина Шейк показала вбрання на вечірній вихід (фото: instagram.com/oscardelarenta)

Тим, хто хоче відчути себе казковою принцесою, варто звернути увагу на сукні зі шлейфом. Ірина демонструє відразу два: одне в смарагдовому відтінку, з пишними рукавами-ліхтариками, друге - молочного кольору в зухвалий горошок з корсетом. Для тих, хто любить більш універсальні варіанти, можна підібрати щось в дусі темно-синьої міні-сукні з великим бантом спереду.



У костюмах теж можна виглядати розкішно (фото: instagram.com/oscardelarenta)

Також Шейк показала варіанти більш універсальні. Один образ склали класичні шорти і топ яскраво-рожевого кольору, який стилісти скомбінували з чорно-білим піджаком. Другий - широкі шорти з довгим жакетом-накидкою з рукавами-ліхтариками. Родзинка цього вбрання - гудзики у вигляді золотих квітів, які точно повторювали форму моно-сережки у вусі Шейк. Останній з образів у дусі total black зробила святковим бахрома, яка прикрашає рукава накидки. А ось за вишуканість силуету відповідали брюки-скинни і витончені босоніжки.

Раніше ми писали, що Ірина Шейк знялася для відомого глянцю без косметики, завороживши своєю природною красою.