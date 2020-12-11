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Казкова принцеса: Ірина Шейк в розкішних вечірніх вбраннях захопила неземною красою

Новость на русском → П'ятниця 11 грудня 2020 21:21
Казкова принцеса: Ірина Шейк в розкішних вечірніх вбраннях захопила неземною красою Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Ольга Турчанікова

Ірина Шейк стала обличчям нової промо-кампанії відомого бренду Oscar de la Renta. У лукбуці колекції Pre-Fall 2021 вона приміряла розкішні вечірні вбрання, від вишуканих суконь до стильних костюмів. Всі вони можуть стати відмінним джерелом натхнення при виборі способу на період новорічних свят. Надихаємось!
Казкова принцеса: Ірина Шейк в розкішних вечірніх вбраннях захопила неземною красоюКазкова принцеса: Ірина Шейк в розкішних вечірніх вбраннях захопила неземною красоюКазкова принцеса: Ірина Шейк в розкішних вечірніх вбраннях захопила неземною красоюІрина Шейк показала вбрання на вечірній вихід (фото: instagram.com/oscardelarenta)

Тим, хто хоче відчути себе казковою принцесою, варто звернути увагу на сукні зі шлейфом. Ірина демонструє відразу два: одне в смарагдовому відтінку, з пишними рукавами-ліхтариками, друге - молочного кольору в зухвалий горошок з корсетом. Для тих, хто любить більш універсальні варіанти, можна підібрати щось в дусі темно-синьої міні-сукні з великим бантом спереду.

Казкова принцеса: Ірина Шейк в розкішних вечірніх вбраннях захопила неземною красою
Казкова принцеса: Ірина Шейк в розкішних вечірніх вбраннях захопила неземною красоюУ костюмах теж можна виглядати розкішно (фото: instagram.com/oscardelarenta)

Також Шейк показала варіанти більш універсальні. Один образ склали класичні шорти і топ яскраво-рожевого кольору, який стилісти скомбінували з чорно-білим піджаком. Другий - широкі шорти з довгим жакетом-накидкою з рукавами-ліхтариками. Родзинка цього вбрання - гудзики у вигляді золотих квітів, які точно повторювали форму моно-сережки у вусі Шейк. Останній з образів у дусі total black зробила святковим бахрома, яка прикрашає рукава накидки. А ось за вишуканість силуету відповідали брюки-скинни і витончені босоніжки.

Раніше ми писали, що Ірина Шейк знялася для відомого глянцю без косметики, завороживши своєю природною красою.

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