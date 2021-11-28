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Щось йде не так: нутриціолог навчила прибирати набряки і розбиратися в причинах їх появи

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Неділя 28 листопада 2021 11:09
Щось йде не так: нутриціолог навчила прибирати набряки і розбиратися в причинах їх появи Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Набряки - це симптом, що в організмі щось йде не так, а значить, потрібно зайнятися своїм здоров'ям.

Причини набряклості і доступні методи боротьби з нею озвучила в Instagam нутриціолог Лачін Джанкулієва.

Від чого ви можете набрякати? Почнемо з елементарного:

  • не п'єте воду. Так, так! Якщо ви думаєте, що ви п'єте воду і тому набрякаєте, глибоко помиляєтеся. Організм, якщо йому давати мало води, буде накопичувати її як верблюд

Щось йде не так: нутриціолог навчила прибирати набряки і розбиратися в причинах їх появи

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • ведете сидячий і малорухливий спосіб життя. Лімфа застоюється без руху, перетворюється в болото і накопичується в тканинах. Забруднена лімфа - причина багатьох хвороб.
  • гіпотиреоз. Найчастіша причина, з цієї причини у багатьох йод прибирає набряклість. Здайте аналіз на ТТГ, Т3 і Т4 і займіться щитовидкою.
  • інсулінорезистентність. Інсулін дуже добре затримує воду в тканинах. Чим більше зайвої ваги, тим більше набряк.

Щось йде не так: нутриціолог навчила прибирати набряки і розбиратися в причинах їх появи

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • проблеми з нирками, зустрічається рідше, затримується сіль і вода. Крім того, проблеми з нирками можуть привести до дефіциту білка, що теж причина набряклості
  • естроген домінування, підвищений пролактин
  • варикозна хвороба. Сидячий спосіб життя, закидання ноги на ногу, високий гомоцистеїн, "густа" кров.

Що робити?

  • Рухатися
  • Пити достатньо води
  • Зайнятися лімфодренажем
  • Пройти детокс і знизити інсулін
  • Зменшити споживання порожніх вуглеводів
  • Заповнити дефіцити

Нутриціолог запропонувала деякі дієві методи зняття набряклості з обличчя і тіла, такі як самомасаж обличчя і масаж тіла сухою щіткою.

Щось йде не так: нутриціолог навчила прибирати набряки і розбиратися в причинах їх появи

Щось йде не так: нутриціолог навчила прибирати набряки і розбиратися в причинах їх появи

Щось йде не так: нутриціолог навчила прибирати набряки і розбиратися в причинах їх появи

Ілюстративне фото (instagram.com/lachin.health)

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Софія Рожко розповіла про непереносимість молока і методи усунення цієї проблеми.

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