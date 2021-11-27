Правильне рішення: нутриціолог розкрила правду про молоко і застерегла від помилок

Спори навколо доцільності вживання в їжу дорослій людині молочних продуктів не вщухають. Все більше людей переходять на безлактозні продукти, але чи є в цьому сенс? Як визначити непереносимість молочних вуглеводів і білків?

Є склянки молока, в ній живуть: вода, молочний цукор (лактоза), молочні білки (казеїн і сироватковий білок) і жири.

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Дано: людина п'є молоко / їсть йогурт / сир і їй некомфортно. Виникає здуття, діарея: метеоризм, можуть посилюватися висипання на шкірі обличчя.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Причини можуть бути різні:

погано засвоюється лактоза (молочний цукор)

виникає чутливість до білка молока (казеїну)

З першою причиною все простіше. Якщо у вас не засвоюється лактоза -значить в організмі не вистачає ферменту лактази. Ви або скорочуєте кількість молочних продуктів, або переходите на безлактозні продукти (туди додають фермент лактазу). Або їсте далі все молочне, але п'єте ферменти. Ваше життя не стає гірше або більш обмеженою.

А ось з молочним білком складніше. У коров'ячому молоці є казеїн А1. І деякі люди чутливі до нього. Як це працює.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ви п'єте капучино і А1 казеїн молока перетворюється в пептид бета-казоморфін 7. Цей пустун може давати такі ж симптоми, як непереносимість лактози. Але безлактозна продукція вас не рятує.

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Чому? Тому що лактоза - це цукор, а казеїн - це білок. Фермент лактаза в складі молока працює з молочним цукром, а ось з білком вона зробити нічого не може.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що робити? У продуктах з козячого, овечого, буйволиного молока є інший типу казеїну - А2. Також є види корів з іншим генетичним профілем, які дають таке молоко. Звичайне молоко складається наполовину з А1 і А2 казеїну.

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Є невелике дослідження 2016 року в Nutrition Journal: 45 добровольців протягом 14 днів пили або молоко А2, або звичайне (А1 + А2)

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У групі, яка пила звичайне молоко, результати були гірше: збільшився час проходження їжі по шлунково-кишкового тракту, посилилися процеси запалення.

Ілюстративне фото (instagram.com/sofi_rozhko)