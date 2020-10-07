Позбавить від зморшок і набряків: ефективна маска для зони навколо очей

Шкіра навколо очей дуже ніжна і чутлива, вона страждає від негативних зовнішніх факторів, неправильного догляду і вікових змін.Також вона позбавлена сальних залоз, які здійснюють захист шкіри від негативних факторів зовнішнього середовища, створюючи невидиму плівочку. Саме тому вона дуже швидко втрачає вологу і сохне.



Товщина шкіри навколо очей в 10 разів тонше, ніж решта шкіра обличчя. Тому вона так гостро реагує на різного роду механічні розтягнення, дію ультрафіолету, морозу, неякісної води і відповідає різноманітними реакціями – почервонінням, свербежем, набряком, зміною пігментації або зморшками. За шкірою навколо очей необхідно ретельно доглядати і регулярно робити маски. Рецептом дієвої домашньої маски б'юті-блогер Марина поділилася на своїй сторінці в Instagram.



Маска для шкіри навколо очей з натуральних природних складових надасть приголомшливий ефект підтяжки і позбавить від темних кіл.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

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Жирна сметана - 2 ч. л.

Заварка зеленого чаю - 3 ч. л.

Масляний вітамін Е - 5 крапель.

Ватяні диски.

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Зелений чай 1 ч. л. залити 1/4 склянки окропу, дати настоятися 1 годину.



Всі компоненти з'єднати, перемішати до однорідного стану. 2 ватних диска розрізати навпіл, змочити у приготовленому складі, акуратно викласти на зони під очима і верхніх повік, витримати 15 хвилин, змити теплою водою, що залишилася заварку зеленого чаю використовувати в якості тоніка, для закріплення результату на шкіру нанести улюблений крем.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Застосування: 3 рази в тиждень.

Курс: 1 місяць.



Маску навколо очей можна робити за необхідності, т. к. результат видно вже з першого застосування.

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Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.

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