Як уникнути передчасного старіння: косметолог детально розповіла, що вбиває молодість

Глікація - взаємодія білків з цукрами. В результаті утворюються кінцеві продукти глікування (КПГ). Англійською КПГ звучить як AGE (Advanced Glycosylation End-products), що кумедно і символічно, враховуючи роль КПГ в старінні.



Дерма складається з колагену, еластину і гіалуронової кислоти. Колаген і еластин - білки. Білки утворюють зшивання, "склеюються" і втрачають функціональність.



Уявіть 2 гумових джгута. Спробуйте розтягнути. А тепер зв'яжіть їх в декількох місцях. І растягніть знову. Що з еластичністю? Або уявіть шматок металу. А тепер шматок металу поїденого іржею. Який надійніше і міцніше? Схожі процеси відбувається з білками. А дерма на 80% складається з колагенових волокон!





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Рівень AGE-продуктів безпосередньо залежить від харчування. Тому що: AGE можна з'їсти. Найшкідливіше - найсмачніше. Все смажене, скоринка і коричневий/бурий колір говорять про КПГ. Хрусткий хлібець, скоринка від шарлотки, картопелька з піджарками, шашлик і навіть пряжене молоко і ряжанка.

Для порівняння, в 100 гр. смаженого яйця міститься 2749 кU, скрембліруванного на оливковій олії - 243 кU, а вареного - 43 кU.



AGE утворюються в організмі самостійно при підвищеному рівні глюкози. А підвищується він від усього солодкого, в тому числі і фруктів і простих вуглеводів. Особливо з'їдених окремо від основного прийому їжі.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Поява глікованого колагену спостерігається у віці 20 років. Він накопичується з річною швидкістю близько 3,7% і досягає 30-50%-ного збільшення у віці 80 років.



КПГ погіршують якість шкіри, особливо помітно це після 35 років. Шкіра стає менш еластичною, більш щільною, з'являються зморшки, пігментація, судинні зірочки і т.д. КПГ підсилюють пошкодження від УФ-випромінювання. Куріння прискорює утворення КПГ і підсилює їх осадження в тканинах організму.