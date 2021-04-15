Колаген в таблетках і порошку: чи допоможе омолодити шкіру диво-добавка

Як можна довше залишатися молодою і квітучою – мрія будь-якої жінки. У хід йдуть інноваційні та революційні методики, останні досягнення косметології та нутрицевтики. Але чи всі вони ефективні? Наприклад, прийом колагену всередину в якості добавок зможе відсунути старіння?

Давайте уявимо пружинний матрац. Пружини - це каркас, який тримає всю конструкцію. Через кілька років, пружини (пружні волокна) вже не настільки міцні і пружні і вам стає незручно спати на такому матраці. Навіть якщо ви накриє його розкішним покривалом (маска для обличчя) наші "колагенові пружини" не повернуться в попередній стан.

Ось точно так відбувається з колагеном всередині нас, цей будівельний фібриллярний білок "пов'язує і не дає розвалитися" всім нашим системам. Невипадково "kolla" в перекладі означає "клей".



Уявляєте, в нашій шкірі вміст колагену сягає майже 70% і саме колаген забезпечує їй гладкість, пружність і еластичність.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

В 25 років синтезується 6 кг колагену в рік, після 30 років всього 3 кг, а в 40 -1 кг. Ось так ми і старіємо.



Чи допоможуть колагенові маски, креми?

Ні. Потрібно стимулювати вироблення цієї речовини на рівні фібропластів. Колаген в косметиці не може проникнути в глибокі шари шкіри, через свої великі молекули. Колаген тваринного походження може спровокувати алергію.



Чи ефективно приймати колаген всередину?

Чистий колаген не засвоюється і в підтвердження цьому є багато наукових досліджень. Для молодості шкіри потрібен колаген 1 і 3 типу, а в добавках його НЕ буває.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Амінокислоти - так. Але тільки за призначенням лікаря, самому собі не варто призначати біодобавки. Косметолог утонила, що на біодобавці може бути написано "колаген", але насправді це амінокислоти, які цілком можуть сприяти виробленню колагену.

Хочете колаген заповнити зсередини? Кістковий бульйон, м'ясо, риба, яйця, тверді сири, мідь, залізо, сірка, вітаміни А, Е, С, D. Так нігті, волосся, колір обличчя можуть виглядати краще.