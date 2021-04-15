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Коллаген в таблетках и порошке: поможет ли омолодить кожу чудо-добавка

Новина українською → Четверг 15 апреля 2021 15:18
Коллаген в таблетках и порошке: поможет ли омолодить кожу чудо-добавка Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Как можно дольше оставаться молодой и цветущей – мечта любой женщины. В ход идут инновационные и революционные методики, последние достижения косметологии и нутрицевтики. Но все ли они эффективны? Например, прием коллагена внутрь в качестве добавок сможет отстрочить старение?

На этот вопрос в Instagram ответила косметолог Анна Соколова.

Давайте представим пружинный матрас. Пружины - это каркас, который держит всю конструкцию. Спустя несколько лет, пружины (упругие волокна) уже не столь прочны и упруги и вам становится неудобно на таком матрасе спать. Даже ели вы накроете его шикарным покрывалом (маска для лица) наши "коллагенновые пружины" не вернутся в прежнее состояние.

Вот точно также происходит с коллагеном внутри нас, этот строительный фибриллярный белок "связывает и не дает развалиться" всем нашим системам. Неслучайно "kolla" в переводе означает "клей".

Представляете, в нашей коже содержание коллагена достигает почти 70% и именно коллаген обеспечивает ей гладкость, упругость и эластичность.

Коллаген в таблетках и порошке: поможет ли омолодить кожу чудо-добавка

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В 25 лет синтезируется 6 кг коллагена в год, после 30 лет всего 3 кг, а в 40 -1 кг. Вот так мы и стареем.

Помогут ли коллагенновые маски, кремы?

Нет. Нужно стимулировать выработку этого вещества на уровне фибропластов. Коллаген в косметике не может проникнуть в глубокие слои кожи, из-за своей крупной молекулы. Коллаген животного происхождения может спровоцировать аллергию.

Эффективно ли принимать коллаген внутрь?

Чистый коллаген не усваивается и в подтверждение этому есть много научных исследований. Для молодости кожи нужен коллаген 1 и 3 типа, а в добавках его НЕ бывает.

Коллаген в таблетках и порошке: поможет ли омолодить кожу чудо-добавка

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Аминокислоты - да. Но только по назначению врача, самому себе не стоит назначать биодобавки. Косметолог утонила, что на биодобавке может быть написано "коллаген", но на самом деле это аминокислоты, которые вполне могут способствовать выработке коллагена.

Хотите коллаген восполнить изнутри? Костный бульон, мясо, рыба, яйца, твердые сыры, медь, железо, сера, витамины А, Е, С, D. Так ногти, волосы, цвет лица могут выглядеть лучше.

Напомним, что ранее косметолог Татьяна Моторина перечислила топ-9 ошибок, которые не прощает лицо.

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