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Косметолог назвала часту помилку в догляді за шкірою влітку: як не треба робити

Догляд за шкірою (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Дуже часта помилка в догляді за шкірою - це умивання обличчя до скрипу. А влітку, коли обличчя більше потіє, нам хочеться вмиватися частіше і ще сильніше. Однак так робити не варто.

Чому і як правильно очищати шкіру - розповіла косметолог Ольга Петруніна на своїй сторінці в Instagram.

Умивання до скрипу призводить до того, що сальні залози починають активніше функціонувати, захищаючи шкіру, адже невелика жирність шкірі необхідна для захисту.

Чим більше ми намагаємося позбутися від жирності, тим більше починає вироблятися шкірного сала, сальні залози стають активнішими, встаючи на захист гідро-ліпідного шару.

Як потрібно робити:

1. Вмиватися з умивалкою не частіше 2-3 разів на день, якщо потрібно частіше - інші вмивання просто водою.

2. Вибирайте засіб для вмивання з м'якими ПАР. В основному вони не піняться зовсім або дають легке розмилювання. До цієї текстури потрібно звикнути і ви побачите, як шкіра скаже вам спасибі. Ворог-SLS і SLES на перших позиціях у складі засобів для щоденного вмивання.

3. Якщо жирний блиск турбує протягом дня, промокніть шкіру матуючою або звичайною серветкою (не частіше 1-3 разів).

Нагадаємо, раніше косметолог перерахувала корисні звички по догляду за шкірою обличчя влітку, які допоможуть зберегти її здоровою і красивою.

Ми також писали, що лікарі розвінчали популярні міфи про догляд за шкірою - як не варто робити.

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