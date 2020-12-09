Косметолог розповіла всю правду про маски для обличчя: покрокова інструкція

Маски для обличчя - одна з найпопулярніших процедур по догляду. Багато хто забуває про них, роблячи час від часу. А хтось, навпаки, робить занадто часто. Як правильно і коли робити маски? Про це в Instagram розповіла косметолог Ольга Петруніна.



Маски – це щотижневий догляд. Робимо їх 1-2 рази в тиждень, це оптимальна кількість, так як маска - це активний догляд. Висока концентрація активних компонентів, тому ми тримаємо маску на обличчі не весь день, а 10-20 хвилин, потім змиваємо. І робити це дуже часто не варто, щоб залишити шкірі шанси на самостійне відновлення і збереження власних ресурсів.

Якщо часто робити відлущуючі маски, верхній шар шкіри буде страждати і втратить свої захисні властивості. Очищаючі - пересушите. Зволожуючі і живильні - порушите обмінні процеси.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Косметолог рекомендує мати мінімум дві маски різної спрямованості і чергувати їх між собою, наприклад зволоження й очищення. Очищувальну маску взагалі не можна робити 2 рази на тиждень, тільки чергуючи з зволоженням.



Краще робити маски через рівні проміжки часу. Наприклад, субота і середа. Як має виглядати порядок нанесення засобів з маскою?

Ранок/день:

очищення (пінка/гель)

тонік

маска, потримали потрібну кількість часу, змили водою

тонік

сироватка (якщо використовуєте)

креми для повік і обличчя

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вечір:

очищення (пінка/гель)

тонік

маска

тонік

Один раз в тиждень перед маскою ідеально зробити пілінг. Порядок дій наступний:

очищення

тонік

пілінг

тонік

маска

тонік

Крем і сироватки додаєте, якщо робите ці процедури вранці/вдень.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Навіщо потрібен пілінг? Пілінг відлущує шкіру, збільшуючи функцію всмоктування. Процедуру пілінг+маска робимо максимум 1 раз в тиждень, не частіше! Після пілінгу краще зробити зволожуючу, або пептидний маску. Очищаюча дасть дискомфорт.

До речі, косметолог Ольга Петруніна вже розповіла, як доглядати за шкірою в холодний період.

Нагадаємо, що раніше б'юті-блогер і косметолог Ірина Шарк поділилася рецептом відновлюючої маски для волосся.