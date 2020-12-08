Як доглядати за шкірою взимку: косметолог розкрила важливі секрети

Косметолог розповіла, як правильно доглядати за обличчям в холодну пору року

Сезонний догляд за шкірою – запорука її красивого і здорового вигляду. Щоб робити це правильно, слід знати не тільки свій тип шкіри, але і враховувати особливості пори року, аби примхи погоди не змогли зіпсувати ваше враження від відображення в дзеркалі. Про те, як правильно підібрати зимовий догляд розповіла на сторінці в Instagram косметолог Ольга Петруніна.

Взимку нам, як ніколи, хочеться постійно зволожувати шкіру. У приміщеннях повітря пересушене, на вулиці шкіра бере на себе всі удари зими (вітер, мороз, різкі перепади температури).

Шкіра зневоднена і "просить" жирний крем. І тоді, бажаючи зняти відчуття дискомфорту після вмивання, на ніч ми наносимо крем. А потім спостерігаємо ранкові набряки, збільшення кількості запалень на обличчі, і жирний блиск.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо весь догляд підібраний вірно (особливо вмивалка+тонік), шкіра добре зволожена, їй комфортно. Зволожена шкіра нічого не "просить". Але крем потрібен обов'язково! Вранці. Їм ми захищаємо шкіру від впливу навколишнього середовища, від морозів, від УФ-випромінювання і тд. Перед сном досить умивалки і тоніка, шкірі теж потрібно дати можливість відпочити.



Як повинен виглядати вечірній догляд:

1.Демакіяж виконуємо спецзасобом, оскільки не всі умивалки справляються з цим завданням. Якщо макіяжу немає/він легкий, ніякий спецпродукт не потрібен

2.Умивання. В кінці дня шкіру необхідно очистити. Очищення повинно бути глибоким, але делікатним. Для цього очищаючий засіб необхідно вибрати правильно. Це може бути гель, пінка, рідше молочко

3.Після - протираємо обличчя тоніком. Не варто його ігнорувати. Стягує обличчя після нього? Потрібно проаналізувати склад. Тонік повинен дружити з умивалкою і підходити вам. Йдемо спати.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Також перед сном можна зробити пілінг+маску або просто маску. Але не забудьте змити її перед сном, навіть якщо в інструкції зазначено, що засіб можна залишити на ніч. Не варто.



Кому ж потрібен нічний крем? Обраній меншості, це:

45+ (крім жирної шкіри)

збезводненій атонічній шкірі, дуже сухій шкірі

гіперчутливій тонкій шкірі (не завжди)

До 45 років, особливо власницям жирної, комбінованої і збезводненої шкіри нічний крем не потрібний (економія на догляді, враховуючи користь: нічний крем частіше дорожче денного).

Якщо ви використовуєте нічний крем/крем для повік на ніч, то:

Наносите його за 1,5-2 години до сну (щоб не спровокувати набряк)

У кімнаті повинно бути волого і прохолодно.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ірина Шарк поділилася рецептом простої бюджетної маски для відновлення волосся.